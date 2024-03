Garriga, als catalans en els Oscars: "Heu emocionat milers de persones davant la pantalla"

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha assegurat als nominats catalans i de produccions catalanes en els Oscars: "Heu arribat molt lluny i, sobretot, heu emocionat milers de persones davant la gran pantalla".

En una anotació a X recollida per Europa Press, ha subratllat aquest dilluns que ha estat "una nit per reconèixer el talent català en els Oscars i celebrar la qualitat de l'audiovisual", i els ha felicitat per la seva feina.

'La zona de interés' es va imposar en la categoria de millor pel·lícula internacional, en la qual estava nominada 'La societat de la neu', de J.A. Bayona; 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki, va obtenir el guardó a millor pel·lícula d'animació, en què competia 'Robot Dreams', de Pablo Berger, i 'Pobres criaturas' va aconseguir el de millor maquillatge en què també estaven nominats David Martí, Montse Ribé i Ana López-Puigcerver, de 'La societat de la neu'.