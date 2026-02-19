Garriga afirma que Vox es personarà "en tots els casos que envolten" Marlaska i n'exigeix la dimissió

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que el seu partit es personarà, en la mesura del possible, "en tots els casos que envolten" el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a qui exigeixen que dimiteixi.
"En la mesura del possible ens personarem en tots els casos que envolten el senyor Marlaska, com hem fet en tots els casos que envolten el senyor Sánchez, la dona de Sánchez, el germà de Sánchez, és a dir, tot el que envolta aquesta autèntica màfia criminal i corrupta", ha dit en unes declaracions davant els mitjans a Ripoll (Barcelona).
Preguntat pel cas de l'ex-director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional per agressió sexual, Jorge Piedrafita, ha afirmat que, de la manera que puguin, seran acusació particular en els processos judicials que s'obrin contra el ministre, i ha dit que no entén que Marlaska continuï com a ministre després d'aquest cas.
"Exigim la dimissió, evidentment, del senyor Marlaska. Actuarem de la manera que puguem, en termes de presentar-nos com a acusació en els processos judicials que s'obrin, però sobretot i per sobre de tot exigim d'una vegada per sempre que Pedro Sánchez torni la veu al poble espanyol", ha afegit.