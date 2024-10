Garreta (Port de Tarragona) alerta que l'impost a les energètiques els afecta "del tot"

Diu que l'administració pública ha de "ser exigent però no ofegar"

TARRAGONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha alertat que una hipotètica retirada de la inversió de 1.100 milions d'euros de Repsol a Tarragona a conseqüència de l'impost a les elèctriques afectaria "del tot" la infraestructura portuària.

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que el 50% del volum de tones que mou la infraestructura depèn dels hidrocarburs, i que l'impost a les elèctriques no està ben pensat.

"El que hem de fer és acompanyar les companyies perquè aquestes inversions es puguin assumir, i l'administració pública ha de ser exigent però no ofegar", ha dit.

Per Garreta, l'impost no s'hauria de calcular sobre la facturació, sinó sobre els beneficis, i considera que cal posar "els millors professionals al capdavant de les negociacions públiques".

"I que garanteixin l'interès públic; però que les coses passin, no aturem l'economia", ha dit, i ha defensat l'esforç de Repsol per la descarbonització.

"QUE TOTHOM PAGUI"

Garreta, que es defineix com una persona d'esquerres que defensa la igualtat d'oportunitats, ha apostat per la compensació de rendes: "Que tothom pagui el que toca".

A parer seu, aquestes mesures provoquen que les empreses no facin les inversions previstes al territori i perjudiquen la cadena de valor, on se situa el Port de Tarragona: "I aquesta transformació verda i circular no es produirà".

En referència a les conseqüències que podria tenir per a les empreses l'impost decidit per l'administració pública, ha advertit que pot arribar a ser un perill per a les companyies: "Cal ser molt acurat".

Per això, ha demanat a l'administració que tingui en compte la diferència que per a una empresa suposa "tenir beneficis o tenir pèrdues".