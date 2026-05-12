García (Vox) reitera el suport del seu partit a Tarradas pel cas Driouech

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada de Vox María García Fuster ha reiterat aquest dimarts el suport del seu grup parlamentari al diputat Alberto Tarradas després de l'assenyalament a Najat Driouech (ERC): "No entenc per què tant de bombo".
Així s'ha expressat en una roda de premsa al Parlament preguntada per l'informe jurídic de la cambra requerit per la Mesa que indica que hi ha "poc marge" per emprendre accions legals contra Tarradas per dir que no deportarien la diputada republicana "si més no de moment"
"Tots aquests informes són les clàssiques pantomimes del PSC i dels separatistes", ha dit García, qui ha subratllat que no és que Vox doni suport a l'acció del diputat, sinó al mateix diputat, qui, ha subratllat, va demanar perdó per assenyalar directament Driouech.
"No és que donem suport a l'acció, donem suport al diputat. Precisament per això, perquè va fer un comentari que no va fer amb maldat, va ser un exemple. Es va poder equivocar o no, en qualsevol cas, va demanar perdó", ha sostingut.
VAGA DE DOCENTS
Quant a les mobilitzacions del personal docent i laboral dels centres públics i del departament aquest dimarts, García ha assenyalat que "motius per a la vaga, n'hi ha", i ha acusat el Govern d'abandonar completament les escoles.
García Fuster ha assenyalat que els treballadors de l'educació tenen tot el dret a manifestar-se i fer vaga per raons com que "l'escola està completament abandonada i l'educació ja no és un ascensor social".
"No fan més que maltractar els professionals que intenten treballar en l'educació, exactament igual com maltracten els metges. Òbviament tenen tot el dret a manifestar-se i a fer vaga i exigir que es recuperi el seny", ha resolt.