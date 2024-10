García (Vodafone) considera a Catalunya un "territori estratègic" que els obliga a innovar

Assegura que el seu lloc, al qual va accedir al juny, és "possiblement el repte més atractiu del sector"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Vodafone a Espanya, José Miguel García, ha sostingut que Catalunya és un "territori estratègic" per a la seva empresa, amb uns clients innovadors que els obliguen també a innovar a ells.

"La societat catalana, com les seves empreses i institucions, sempre han estat a l'avantguarda de la innovació", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, afegint que és la comunitat de l'Estat on major penetració tenen i on més tecnologia 5G han desplegat.

En aquest sentit, ha destacat que "la cultura catalana correlaciona perfectament amb els valors" de Vodafone, entre ells la innovació, el talent i l'emprenedoria, i ha indicat que la seva aposta per Catalunya s'exemplifica amb la recent adjudicació de lots de telecomunicacions per part de la Generalitat, així com els seus acords amb la Diputació de Barcelona i els seus ajuntaments.

"EL REPTE MÉS ATRACTIU"

Preguntat pel seu càrrec com a conseller delegat de la companyia, al qual va accedir al juny substituint a Mario Vaz després de l'adquisició del negoci de la teleco al país per 5.000 milions per part del fons britànic Zegona, ha assegurat que per a ell, el seu lloc "possiblement és el repte més atractiu del sector".

"És un lloc al qual sempre aspirava, quan estava a Euskaltel, a Jazztel. Per a mi és un honor i una gran responsabilitat", ha afirmat García, que ha situat el ser 100% locals, independents i autònoms en el seu objectiu com a conseller delegat.

Al seu judici, Vodafone té la "oportunitat" de posicionar-se com el veritable 'challenger' del mercat amb una oferta de productes obsessionada, en les seves paraules, per la satisfacció del client, i ha assenyalat que un altre dels seus objectius és impulsar l'eficiència, que considera la seva prioritat.