García-Page admet que els morts poden augmentar perquè queden restes per identificar

TOLEDO 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha avançat que la regió rebaixa l'emergència al nivell 1 després de l'accident de trens d'Urda, ha assegurat que el nombre de morts es manté en 69, tot i que ha admès que podria superar els 70 i que queden restes per identificar.
García-Page ha ofert una roda de premsa aquest divendres al costat del president del Govern central, Pedro Sánchez, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) a Toledo.
"No descartem que es puguin sobrepassar els 70, però tampoc ho podríem verificar i sempre és preferible acollir-se al protocol", ha demanat García-Page.
El Govern de Castella-la Manxa, a través de la Conselleria d'Hisenda, Administracions Públiques i Transformació Digital, ha acordat rebaixar el Pla Territorial d'Emergència de Castella-la Manxa (Platecam), a Fase d'Emergència, a Situació Operativa 1, per a la província de Toledo.
Va ser dimecres passat, a les 10.30 hores, quan l'executiu regional va elevar el Pla Territorial d'Emergència de Castella-la Manxa (Platecam), a Fase d'Emergència, Situació Operativa 2, després de sol·licitar l'activació de la Unitat Militar d'Emergència (UME), perquè intervingués en l'accident ferroviari.