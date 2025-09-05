García Ortiz reivindica el seu estatus de fiscal general i ratifica la seva confiança en la justícia

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha intervingut en l'obertura de l'any judicial aquest divendres al Tribunal Suprem (TS) mostrant-se conscient que aquest any es produeix en "unes circumstàncies singulars" per la seva "situació processal", si bé ha reivindicat el seu estatus, ha ratificat la seva confiança en la justícia i ha avisat que la institució "no sucumbeix als atacs dels delinqüents".
El seu discurs ha estat rebut per un Saló de Plens dividit entre assistents que aplaudien i altres que no. S'ha tractat d'un fet insòlit, atès que les intervencions del fiscal general en l'obertura de l'any judicial no se solen aplaudir.
La mà dreta de García Ortiz, la tinent fiscal del Tribunal Suprem, Ángeles Sánchez Conde, ha format part del grup que ha optat per no aplaudir, igual que diversos magistrats progressistes presents.
"És un honor, com a jurista, com a fiscal i com a ciutadà d'aquest país, ser avui aquí --en la meva condició de fiscal general de l'Estat-- al Saló de Plens del Tribunal Suprem. En aquest acte solemne i reglat presidit pel cap de l'Estat. I participar com disposa la llei en l'obertura d'un nou curs judicial a Espanya", ha arrencat García Ortiz.
El cap del ministeri públic ha assegurat que és "plenament conscient" de les "circumstàncies singulars" que acompanyen aquesta intervenció com a conseqüència de la seva "situació processal", ja que està a un pas de ser jutjat al Suprem per la presumpta revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
Això ha provocat que s'arribés a sospesar alguna mostra pública de rebuig però finalment s'ha descartat. Les associacions APM, AF i APIF l'han instat a no presentar-se i vocals conservadors del CGPJ han demanat a la presidenta de l'òrgan, Isabel Perelló, que li traslladés la "inconveniència" d'aquesta intervenció. Per contra, el bloc progressista ha defensat que la llei exigeix la seva presència a l'acte.
"Soc aquí, com a fiscal general de l'Estat, perquè crec en la justícia i en les institucions que la conformen. Crec en l'estat de dret, en la independència del poder judicial, en els principis de legalitat i imparcialitat. I, per descomptat, també en la veritat", ha replicat.
En aquest sentit, ha fet "una humil crida" per "reclamar el màxim respecte a la funció de la Fiscalia espanyola" i "a la fiena de tots els fiscals", en assegurar que es tracta d'una "institució forta", "sòlida, confiable, que vertebra un país i que garanteix el compliment de la llei". "Una institució enèrgica, activa, que no sucumbeix davant els embats o atacs dels delinqüents", ha emfatitzat.