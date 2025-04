García Ortiz proposa dimarts el nomenament del fiscal que fixarà criteri sobre el delicte pel qual és investigat

El Consell Fiscal també estudiarà el seu informe sobre la reforma que proposa el Govern central per modificar l'accés a la carrera

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, proposarà aquest dimarts al ple del Consell Fiscal el nomenament del fiscal de sala coordinador de delictes contra l'administració pública que estarà encarregat de fixar criteri --entre d'altres-- sobre el delicte de revelació de secrets pel qual s'investiga el cap del Ministeri Públic. L'Associació de Fiscals (AF) ja ha mostrat públicament la seva oposició al fet que García Ortiz faci aquesta proposta de nomenament.

Segons consta a l'ordre del dia, el fiscal general plantejarà el seu candidat cap al final del ple, quan els vocals es detinguin en el punt dotzè, que contempla el concurs discrecional pel qual es convoquen places per a les prefectures de quatre unitats especialitzades de la Fiscalia: la de delictes contra l'administració pública, la de delictes econòmics, la de seguretat viària i la de violència de gènere.

Les propostes de nomenaments són potestat --a discreció-- del fiscal general, que previsiblement anunciarà els seus elegits per elevar-los al Consell de Ministres després d'escoltar els vocals del ple, que podran pronunciar-se sobre la llista de peticionaris.

Fonts fiscals consultades per Europa Press precisen que per a la vacant de fiscal de sala coordinador de delictes contra l'administració pública es presenten sis persones, entre els quals hi ha el fiscal del Tribunal Suprem Álvaro Redondo, que es va oposar a investigar l'expresident català Carles Puigdemont per presumptes delictes de terrorisme; el fiscal del Tribunal de Comptes Carlos Castresana, que va ser candidat espanyol a fiscal cap del Tribunal Penal Internacional (TPI) el 2021; la fiscal d'Anticorrupció i exfiscal de la Fiscalia Europea, Concepción Sabadell; i la fiscal degana de la secció de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de Madrid, Virna Alonso Fernández.

En el cas de la plaça de fiscal coordinador de delictes econòmics consten cinc peticionaris, inclòs l'actual fiscal de sala delegat de delictes econòmics, adscrit a la secció penal de la Fiscalia del Suprem, Fernando Rodríguez Rei.

Per la seva banda, s'han registrat deu fiscals com a candidats a la plaça de fiscal de sala coordinador de seguretat viària de la Fiscalia General de l'Estat, que va deixar vacant el fiscal Luis del Río després de la seva defunció el gener passat.

A la plaça de fiscal de sala de violència contra la dona, que va quedar vacant després de l'ascens de Teresa Peramato a fiscal de sala cap de la secció penal del Suprem, s'ha presentat una sola persona: la fiscal superior d'Astúries i delegada de violència de gènere en aquesta comunitat autònoma, María Eugenia Prendes.

Cal recordar que les unitats de seguretat viària i violència de gènere estan en funcionament des de fa temps, mentre que la de delictes contra l'administració pública i la de delictes econòmics es van crear l'any passat i aquesta és la primera vegada que es designarà als caps respectius.

FIXARAN CRITERIS

Fonts fiscals incideixen que aquestes dues noves unitats especialitzades se centraran en la lluita contra la corrupció de manera "complementària" a la Fiscalia Anticorrupció. Segons expliquen, mentre l'equip que dirigeix Alejandro Luzón s'encarrega de la labor jurisdiccional --és a dir, d'investigar i exercir l'acusació en judicis--, els fiscals de sala coordinadors de delictes econòmics i de delictes contra l'administració pública no tindran competència jurisdiccional.

En concret, aquestes dues noves unitats s'ocuparan de coordinar les actuacions dels fiscals especialistes i d'unificar els criteris d'actuació. Se centraran en causes més petites que quedin fora d'Anticorrupció, però que mereixen una atenció especialitzada i implantada als territoris.

La unitat de delictes econòmics estarà especialitzada en delictes fiscals i contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social. Encara que ja existeix un fiscal de sala de delictes econòmics --Fernando Rodríguez Rei-- i fiscals especialistes en aquest tipus de delictes a Fiscalia autonòmiques, no existeix una unitat específica dedicada a unificar criteris i coordinar a tots els fiscals, que és el que es pretén ara.

Per la seva banda, la unitat de delictes contra l'administració pública se centrarà a fixar criteris quant a malversació, suborn o prevaricació en causes que tenen el seu origen en governs autonòmics, provincials i municipals.

INFORME SOBRE EL CANVI D'ACCÉS A LA CARRERA

En el marc del ple del dimarts, està previst al seu torn que el Consell Fiscal abordi el seu informe sobre l'avantprojecte de llei orgànica pel qual es modifica l'accés a les carreres judicial i fiscal. El ponent de l'esborrany de l'informe és el fiscal Miguel Rodríguez Marcos, que ha estat vicepresident de l'AF.

L'avantprojecte en qüestió proposa incloure un examen escrit per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, ampliar el nombre de places de jutges i fiscals i de beques per a opositors i prohibir el finançament privat de les associacions, entre altres qüestions.

Cal recordar que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ja va emetre el seu informe, en què alerta de "disfuncions" que podrien generar "una carrera a dues velocitats". En el text, aprovat el març passat, indicava que en l'avantprojecte destacaven "certes innovacions molt importants" que poden "generar dubtes" sobra la "falta d'idoneïtat d'alguna de les mesures" plantejades per aconseguir els objectius del legislador.