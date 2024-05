García Ortiz demana apartar els magistrats del Suprem que han de decidir si continua com a fiscal general

MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha demanat apartar quatre dels magistrats del Tribunal Suprem que han d'estudiar el recurs de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) contra la seva renovació i decidir si continua o no en el càrrec, atès que són els mateixos magistrats que ja van dir que havia actuat amb "desviació de poder" en proposar Dolores Delgado com a fiscal togada.

Fonts fiscals han confirmat a Europa Press que, tal com ha avançat 'El Independiente', García Ortiz ha presentat un incident de recusació en el qual sol·licita que quatre magistrats de la secció quarta de la sala contenciosa administrativa no es facin càrrec d'aquest recurs. Les mateixes fonts han precisat que la petició ha estat presentada a títol personal pel mateix fiscal general i no per l'Advocacia de l'Estat.

Es dona la circumstància que els quatre magistrats que García Ortiz demana apartar són els mateixos que aquesta setmana han acordat anul·lar el nomenament de Delgado com a fiscal de sala de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica. Això passa perquè la secció quarta és a qui li corresponen els assumptes relatius a personal o drets fonamentals.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han assenyalat que en aquest cas no s'ha recusat la cinquena magistrada que conforma la secció, atès que no va participar en la deliberació i la decisió del passat mes de novembre relativa a la designació de Delgado com a fiscal togada de la sala militar del Suprem, que és en la que es basa l'incident de recusació.

En cas que els magistrats recusats no s'apartin, la llei orgànica del poder judicial (LOPJ) --en l'article 227-- contempla que serà la sala 61 qui s'haurà de pronunciar sobre la petició plantejada per García Ortiz.

Aquesta sala especial té 15 magistrats: el president interí del Suprem, els presidents de sala, els cinc magistrats més antics i els cinc més recents de cadascuna d'aquestes sales.