Garcia-Milà (Cercle) no veu "raons objectives" perquè les empreses que van marxar l'1-O no tornin

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha afirmat aquest divendres que no veu "raons objectives" perquè les empreses que se'n van anar durant el procés'no tornin a Catalunya i s'ha mostrat sorpresa que el concepte d'ordinalitat no s'inclogui en el finançament singular.
"En el moment que van marxar algunes, els bancs se n'havien d'anar, no entrarem en aquest tema, però era una situació complicada. Altres empreses, algunes van decidir anar-se'n i altres no. La situació actual s'ha estabilitzat moltíssim i si hi ha voluntat de tornar a Catalunya, el moment és adequat", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Sobre l'ordinalitat en l'acord per al finançament singular per a Catalunya, s'ha mostrat sorpresa que el concepte no s'inclogui i ha manifestat que "no acaba d'entendre" la crítica perquè, segons ella, Catalunya no és l'única que hi guanya sinó que n'hi ha altres que també ho farien, com la Comunitat Valenciana o Múrcia, les quals estan, a parer seu, relativament més maltractades que Catalunya.
"L'ordinalitat en l'acord govern central-català estava en el preàmbul però no en els acords que hi havia i això va fer saltar una mica l'alarma. I sembla que ara ho estan qüestionant. L'ordinalitat és essencial? És important, és un dels temes per a Catalunya", ha dit.
Preguntada per les paraules del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en què va qualificar Catalunya d'infern fiscal, se n'ha desmarcat, però sí que ha plantejat suprimir l'impost de successions ja que, en les seves paraules, es grava dues vegades en ser el patrimoni d'un estalvi acumulat, el qual ja s'ha pagat en generar la renda.