Garcia-Milà (Cercle d'Economia) veu possible un model de finançament amb "estructura federal"

Alerta que les regulacions de l'habitatge "estan retraient l'oferta"

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha assegurat que "hi ha possibilitats d'aconseguir un model de finançament que sigui bastant diferent, que tingui una estructura federal", ha afirmat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press aquest divendres.

Ha afegit que ha de ser "federal ben entès", amb autonomia d'ingressos i autonomia de despeses, i ha posat d'exemple el model canadenc, en el qual algunes regions recapten tots els seus impostos i d'altres tenen impostos cedits en recaptació a l'Estat.

"Hi ha comunitats com Catalunya que estan preparades per començar a recaptar i altres comunitats que segurament, tot i que ho vulguin fer en el futur, necessitaran més temps", ha dit.

Garcia-Milà ha lamentat que "el problema actual és que no hi ha transparència i hi ha molta confusió respecte a la solidaritat", i també que actualment hi ha, segons ella, un desequilibri vertical que s'ha de corregir en la quantitat de recursos que tenen les comunitats.

HABITATGE

La presidenta del Cercle d'Economia ha alertat que s'estan aprovant regulacions en el sector de l'habitatge que "estan retraient l'oferta".

S'ha mostrat d'acord amb les declaracions del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que en una entrevista de la mateixa cadena va dir que el decret d'habitatge del Govern "s'orienta cap a la misèria, provocarà més decreixement i és un atemptat gravíssim contra la propietat privada. El Cercle també ho pensa".

Ha dit que l'administració "ha d'intervenir de manera clara" en l'habitatge social i que hi hauria d'haver col·laboració públic-privada en l'habitatge accessible, mentre que en la resta, textualment, s'hauria de preservar el mercat lliure.

"El que el Cercle diu és: en el món de l'habitatge, en comptes de regular tant, fem la part d'acció d'habitatge, fem-la amb despesa pública i no regulem el mercat", ha afegit.