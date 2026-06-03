Garcia-Milà (Cercle d'Economia) reclama reforçar el control i la rendició de comptes

David Zorrakino - Europa Press
Demana prendre decisions perquè el nou finançament autonòmic sigui possible
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha reclamat que les administracions públiques reforcin els mecanismes de control, la transparència i la rendició de comptes dels polítics, en referència implícita als casos de Leire Díez i l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
Ho ha dit aquest dimecres en el tancament de la 41a Reunió Cercle d'Economia davant el president del Govern central, Pedro Sánchez, i també hi han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, entre d'altres.
Garcia-Milà ha subratllat que els polítics tenen la responsabilitat compartida de mantenir la confiança en les institucions, que ha definit com un dels actius més importants de qualsevol democràcia.
"El que esperem del debat polític no només és la denúncia dels problemes, sinó també la capacitat de construir consensos sobre la solució als problemes, de manera que puguin enfortir les nostres institucions, i aquesta responsabilitat correspon tant al govern com també a l'oposició", ha dit.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
La presidenta del Cercle ha demanat a Sánchez que es prenguin les decisions necessàries perquè el nou model de finançament autonòmic s'aprovi, "pel bé de Catalunya i de tot Espanya".
Ha reconegut l'esforç del Govern central per posar sobre la taula la nova proposta, "un pas endavant important" que milloraria substancialment el nivell de recursos de les comunitats que hi decideixin participar.
VALENTIA EN HABITATGE I IMMIGRACIÓ
D'altra banda, veu necessari fer "polítiques valentes i consensuades" en immigració i habitatge.
Sobre la immigració, ha recordat que els nascuts fora d'Espanya han passat del 4% al 20% de la població en 25 anys, "un fenomen d'una magnitud extraordinària que mereix un debat seriós".
Considera que l'actual procés de regularització és necessari, però "seria un error entendre-ho com una solució definitiva", ja que és la constatació que el sistema no funciona bé.
Quant a habitatge, ha afirmat que per augmentar l'oferta és "imprescindible incentivar la participació del sector privat", per això veu necessari augmentar l'oferta de sòl disponible i disposar d'un marc jurídic estable a llarg termini.
Per ella, el control de preus del lloguer "no és una bona idea", ja que conté l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.