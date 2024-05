García Maceiras (Inditex) vincula la productivitat a la col·laboració públic-privada

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El CEO d'Inditex, Óscar García Maceiras, ha vinculat la productivitat a la col·laboració públic-privada, i ha posat d'exemple els gairebé 300 acords de col·laboració que té la companyia amb start-ups, centres de recerca, grans empreses i institucions en matèria de sostenibilitat i noves tecnologies.

García Maceiras ha participat aquest divendres en la taula rodona 'Eixos clau per a la productivitat empresarial' en l'última jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia celebrada al Palau de Congressos de Catalunya, amb el president de KPMG España, Juanjo Cano, i el president del consell d'administració de Fira de Barcelona, Pau Relat.

El CEO d'Inditex --empresa que engloba marques com Zara, Massimo Dutti o Bershka, entre d'altres-- ha explicat que la companyia es basa en quatre pilars: la creativitat, la millora de l'experiència dels clients, la sostenibilitat i el compromís amb les persones: "No pots ser excel·lent en la teva proposta de moda sense ser excel·lent en la gestió de les persones", ha dit.

Pel CEO d'Inditex, la diversitat, no només geogràfica --és present a 100 països i en 200 mercats en línia--, és clau ja que el negoci de l'empresa "està adreçat a la classe mitjana, si no es té en compte la diversitat, no es pot donar una resposta adequada", i ha explicat que els seus treballadors pertanyen a 180 nacionalitats, les dones ocupen el 81% dels càrrecs directius i la mitjana d'edat és de 28 anys.

S'ha referit a la incorporació de les noves tecnologies als seus centres de distribució i atenció al client, i respecte a la intel·ligència artificial (IA), Inditex té una visió oberta, "però ha de ser un dinamitzador, un copilot que ajuda", no una cosa que supleixi les decisions dels seus equips, ha precisat.