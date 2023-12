García Fuster (Vox) vincula l'informe PISA a "la imposició del català" per part del Govern

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox al Parlament María Elisa García Fuster ha assegurat que els resultats de l'informe PISA "són conseqüència que al Departament d'Educació només l'amoïna la imposició del català, manipular el relat històric o difondre la ideologia de gènere".

Així s'ha expressat aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament respecte als resultats de Catalunya en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Estudiants (PISA) 2022, que situa els alumnes catalans per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en matemàtiques, lectura i ciència.

Ha sostingut que a la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, no li sembla rellevant, segons ella, que els nens catalans aprenguin matemàtiques, ciències o a llegir: "I així, amb aquests resultats, queda patètic", ha conclòs.