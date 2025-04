García Fuster (Vox) retreu a Illa no felicitar la Pasqua i l'acusa de fer-ho amb el ramadà

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox al Parlament María Elisa García Fuster ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "que s'autodescriu com a humanista cristià, hagi obviat felicitar" la Pasqua, i l'ha acusat de sí fer-ho amb el ramadà, en al·lusió a un missatge a X del PSC.

"El ramadà, no té absolutament res a veure amb nosaltres, però pel que sembla Illa ho creu correcte i a més va totalment d'acord amb les seves polítiques proislamistes i antiespanyoles", ha subratllat la diputada de Vox en la roda de premsa aquest dimarts.

García Fuster, que ha començat la roda de premsa enviant el condol a tots els cristians per la mort del papa Francesc, també ha qualificat els plans presentats per les conselleries del Govern de "maniobra de pur màrqueting", ja que considera que el Govern és "feble i trencadís".

"No té plans per a Catalunya més enllà de continuar-se aferrant al poder i continuar engrandint l'administració que paguem entre tots els catalans per treure un rèdit personal a les institucions i col·locar-hi els seus afins", ha criticat.

La diputada ha sostingut que "de res serveixen els plans dels socialistes si són incapaços d'aprovar uns pressupostos", que considera que són indispensable per posar en marxa aquests plans.