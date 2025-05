García Fuster (Vox) demana la dimissió de Martínez Bravo per "mentir" al Parlament

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox al Parlament María García Fuster ha demanat aquest dimarts la dimissió de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, per la seva "completa incapacitat per dur a terme les seves funcions, per mentir a aquest i altres grups d'aquesta cambra en seu parlamentària i per deixadesa de funcions" en la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

En una roda de premsa a la cambra catalana, ha lamentat que la consellera encara no hagi comparegut al Parlament i ha avançat que emprendran "totes les accions legals que la situació requereixi".

"La Dgaia, lluny del seu propòsit de guàrdia i custòdia i tutela de menors desemparats, s'ha convertit en una autèntica cova de lladres"; ha lamentat García Fuster, després de reivindicar que el seu grup van ser els primers a exigir explicacions i sol·licitar compareixences.