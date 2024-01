García-Castellón prorroga sis mesos més la investigació de Tsunami Democràtic

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic en els aldarulls posteriors a la sentència del procés ha acordat aquest dilluns prorrogar sis mesos les perquisicions perquè falten diligències per practicar i encara s'espera tant la decisió de la sala penal del mateix jutjat com la del Suprem sobre si les perquisicions s'han de dirigir contra l'expresident Carles Puigdemont per delictes de terrorisme.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, el titular del jutjat central d'instrucció 6, Manuel García-Castellón, explica que la pròrroga s'estén inicialment fins al 29 de juliol, sense perjudici de les pròrrogues successives per períodes de sis mesos o inferiors que es puguin acordar abans de concloure aquest termini.

Indica que de les investigacions s'infereix indiciàriament que Tsunami va ser una organització estructurada, jerarquitzada i amb vocació de permanència, dirigida per diferents persones amb rols diversos que estenien el seu àmbit d'actuació en parcel·les determinades i amb altres persones al seu càrrec, la finalitat essencial de la qual era subvertir l'ordre constitucional, desestabilitzar econòmicament i políticament l'Estat i alterar greument l'ordre públic amb una mobilització social massiva.

L'instructor recorda que la investigació ha estat complexa i ha requerit actuacions fora del país amb l'emissió de comissions rogatòries i ordres europees d'investigació als EUA, Suïssa, el Canadà i els Països Baixos que han requerit diverses ampliacions, la qual cosa comporta períodes més llargs per executar-la.