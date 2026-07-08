Garamendi i Llibre demanen afrontar la manca de talent i l'absentisme a Espanya

MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de la CEOE, Antonio Garamendi, han reclamat aquest dimarts un pacte entre administracions, empreses i agents socials per fer front als principals desafiaments del mercat laboral: la manca de talent i l'augment de l'absentisme.
Durant la presentació d'un estudi, elaborat per la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES), sobre el mercat laboral, Sánchez Llibre ha situat l'absentisme laboral com un dels "principals desafiaments" per a la competitivitat empresarial i ha assegurat que es tracta d'una "emergència silenciosa" que requereix una resposta conjunta.
Així mateix, el president de Foment del Treball ha defensat que la conciliació familiar s'ha convertit en un dels "factors determinants" a l'hora de triar una ocupació, fins i tot per davant el salari, i ha subratllat que la irrupció de la intel·ligència artificial obligarà a adaptar el mercat de treball a noves realitats.
En l'acte, Sánchez Llibre també ha fet una crida a abandonar el "pessimisme ideològic" i apostar pel diàleg entre administracions, empreses i agents socials.
Per la seva banda, Garamendi ha qualificat l'ocupació com un "assumpte d'estat" i ha defensat que els grans reptes del mercat laboral s'han d'abordar mitjançant el consens polític i el diàleg social, ja que les "ideologies en aquests casos no són gaire bones".
Pel que fa a l'absentisme laboral, el president de la CEOE ha assegurat que suposa un cost anual d'uns 33.000 milions d'euros, dels quals 17.000 milions recauen sobre les empreses i 16.000 milions més sobre l'Estat.
Per aquesta raó, ha reclamat reforçar la sanitat pública amb més metges i psicòlegs, dotar amb més recursos les mútues col·laboradores i obrir un procés de diàleg per buscar solucions al problema.
D'altra banda, Garamendi també ha alertat de la creixent manca de professionals en sectors com l'hostaleria, la construcció o les cures, a més d'enginyers i perfils altament qualificats.
Per això, per fer front a aquest dèficit de talent, ha defensat impulsar la formació dual i fomentar la incorporació de dones a les carreres STEM.
Finalment, en l'àmbit d'immigració, el president de la CEOE ha donat suport a la regularització de treballadors estrangers en considerar que és necessari per respondre a les necessitats del teixit productiu.