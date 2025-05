Garamendi (CEOE) troba incomprensible una consulta pública sobre l'OPA de BBVA

Insta el Govern central a complir el que marca la llei i decidir sobre l'OPA sense "emparar-se" en una consulta popular

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmat que "no és comprensible" que el Govern central organitzi una consulta pública sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell, perquè "desqualifica en certa mesura" la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i suposa "renunciar" a la pròpia responsabilitat de l'executiu a l'hora de prendre una decisió sobre l'operació.

"Anem a l'assemblearisme pur i ja està. No ho arribo a entendre i no entro en el fons, perquè el fons és el govern, la llei diu que té la capacitat de decidir si hi ha compra o si no n'hi ha (...) però el que no és comprensible és que el govern s'empari en una consulta, en un referèndum per a aquest tema, perquè aleshores caldria fer consultes per a tot", ha assenyalat Garamendi.

El dirigent empresarial, en unes declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, ha insistit que el Govern central "té una responsabilitat i una capacitat" en aquesta operació, decisió que hauran d'acceptar els dos bancs implicats.

"Això és el que marca la llei, el que marca l'estat de dret i ja està. Entrar en consultes, imagini's la de consultes que podríem fer a Espanya. Genera efectivament inseguretat jurídica, és a dir, a qui es pregunta, com es pregunta, de quina manera es pregunta i quina capacitat té el que contesta", ha apuntat.

Garamendi ha afirmat que el Govern central és el que ha de decidir ara amb els informes que té a mà, entre els quals el de la CNMC. "I a partir d'aquí, doncs és el mateix executiu el que, amb les seves atribucions, ha de decidir", ha conclòs.