Garamendi (CEOE): "Nosaltres no compartim la paraula amnistia"

MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha insistit aquest dimecres en el seu rebuig a una possible amnistia als presos de l'1-O.

"Ho torno a dir clar, nosaltres no compartim la paraula amnistia", ha assenyalat el dirigent empresarial a preguntes dels periodistes durant la seva assistència al 'Madrid Forum Leaders'.

Sobre la candidatura de Pedro Sánchez a la presidència del Govern central proposada pel rei Felip VI, Garamendi ha recordat que ara són els grups parlamentaris els que han de votar o no si hi donen suport.

"Ara com ara, el Rei li ha encarregat la possibilitat de veure si pot formar govern (...) Jo crec que està dins el que és el rang normal, constitucional, de com el Rei proposa una persona per veure si pot conformar una majoria", ha opinat.