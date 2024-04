Garamendi (CEOE) no veu "cap perill" per a la seguretat estratègica en l'interès de Taqa per Naturgy

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha considerat que no hi ha "cap perill" per a la seguretat estratègica d'Espanya en la possible entrada d'un inversor dels Emirats Àrabs Units, com Taqa, al capital de l'energètica Naturgy, i ho ha emmarcat en els moviments "normals" en l'accionariat de les "companyies privades".

En unes declaracions a la premsa, Garamendi ha afirmat que amb aquesta possible operació "no es posa en cap moment en joc" ni la companyia ni el seu pla estratègic.

"Jo crec que a l'inrevés, perquè possiblement tot això consolida encara més el que és l'aposta de Naturgy per aquest creixement que té i per ser un líder de l'energia a Espanya", ha dit.

El president de la patronal, que a més ha lloat la gerència de Francisco Reynés al capdavant de Naturgy, ha assenyalat que aquestes entrades o sortides d'accionistes són "una cosa normal" en les empreses privades, per la qual cosa ha emmarcat el moviment en "l'interès dels uns i els altres d'abandonar una companyia o d'apostar-hi".

"En aquests moments, de fet, els propis accionistes tampoc no són espanyols, o sigui, que jo crec que està dins la normalitat. No hi veig, ara per ara, absolutament cap perill", ha afegit.