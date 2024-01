Garamendi (CEOE): "Multar les empreses per no tornar a Catalunya es diu comunisme"

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticat que Junts vulgui canviar la legislació per multar les empreses que no tornin a Catalunya a canvi de suports per al Govern central i ha assenyalat que fer això "es diu regulació en vena o es diu comunisme".

Garamendi, en unes declaracions a RNE recollides per Europa Press, ha assenyalat que aquesta mesura seria la millor manera que no es creïn empreses i ha deixat clar que "tenen el dret d'instal·lar-se i invertir on vulguin".

El líder de la CEOE ha subratllat que les empreses no van abandonar Catalunya "per plaer", sinó perquè "no els quedava cap altre remei i amb molta pena".

"El que cal fer és generar les circumstàncies perquè la gent torni a la seva terra, que és el que jo vull, el que nosaltres volem, però això no es fa dient 'vostè torna perquè si no el multen'. No sé ni si és constitucional, però és que aquests plantejaments, sincerament, són d'aurora boreal", ha afirmat.

Per Garamendi, el que cal fer és generar el clima de confiança i d'ànim perquè les empreses que van haver de marxar de Catalunya "amb autèntica tristor" puguin tornar.