Garamendi (CEOE) demana que els espanyols puguin votar el concert català: "S'està trencant el país en 17"

Afirma, sobre la llei contra les notícies falses del Govern central, que limitar la llibertat d'expressió és retallar la democràcia



MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defensat aquest dimarts la solidaritat, la igualtat i la unitat d'Espanya en ser preguntat pel "concert" econòmic català pactat entre el PSC i ERC, i ha assenyalat que els espanyols haurien de poder votar si estan a favor o en contra d'aquesta mesura.

"Hi ha dues maneres de fer que alguna cosa sigui constitucional, una que et diguin què és i una altra, que és el que cal fer, que és que els espanyols votem. Jo crec que això exigeix que els espanyols votem el fet que se'ns posi sobre la taula, tenim absolutament tot el dret a fer-ho", ha afirmat durant la seva intervenció al Campus Faes 2024 organitzat per la Fundació Faes.

Garamendi ha afirmat que encara no s'ha posat sobre la taula cap paper i que només se sap "el que ens expliquen que diu" l'acord entre PSC i ERC. "Encara no sabem, ara com ara, què és el que hi ha, la intenció, sí", ha denunciat el dirigent empresarial.

"I si algú té autonomia per fer això, doncs Madrid també la tindria, no? Ho dic en aquest to teòric. No em val que jo tingui l'autonomia que vull, però, en canvi, els impostos seran els que hem decidit tu i jo per tots els altres. Doncs, llavors, cadascú decidirà quins són els impostos. Per què cal decidir que Madrid hagi de pagar el que decideixin dos o tres senyors? Doncs decidirà Madrid què és el que vol pagar, quan també és la que més paga", ha afirmat.

El líder de la patronal espanyola ha criticat que s'estigui parlant de la necessitat d'una Europa unida i aquí, a Espanya, "s'estigui trencant el país en 17 trossos". "I això és dolentíssim", ha advertit Garamendi, que s'ha mostrat a favor de l'anomenada 'autonomia 18' per assegurar la unitat d'acció en determinades qüestions.

En aquest sentit, ha denunciat que "un dels grans drames d'Espanya és la ruptura de la unitat de mercat" com a conseqüència de la burocràcia i les diferents normes que s'apliquen. "Jo crec profundament en la unitat del meu país i en la igualtat dels espanyols i és el que defensarem", ha subratllat.

LA LLEI CONTRA LES NOTÍCIES FALSES

D'altra banda, preguntat per la llei contra les notícies falses impulsada pel Govern central, Garamendi ha subratllat que la base d'una democràcia és la llibertat, també la llibertat d'expressió.

"A mi em fa gràcia, perquè resulta que potser tenim això (aquesta llei) i no obstant això al rei se'l pot insultar, cremar (les seves fotos) i fer el que es vulgui. O a l'Església o als sentiments religiosos. Sembla que es poden fer algunes coses sí i altres no", ha denunciat.

Garamendi ha indicat que ell, com a president de la CEOE, "s'ha menjat" moltes vegades editorials o notícies que no li agraden, però ha insistit que això és "part de la democràcia" i del respecte a les diferents línies editorials que hi pugui haver.

"El que no em val és que només sigui aquesta la bona i aquesta és la dolenta. Una cosa és el xantatge i una altra cosa són les idees, les opinions. (...) A mi tot el que sigui una retallada de les llibertats, i especialment de la llibertat d'expressió, em sembla una retallada de la democràcia", ha opinat.

El líder de la CEOE ha assegurat que no s'ha de tornar a aquest enfrontament "de les dues Espanyes, que és sembla el que s'està buscant".

"La gent vol opinions, vol que la gent pensi diferent, però des de la normalitat, des de la lleialtat institucional (...). Les institucions són clau i les hem de cuidar, respectar-les, que funcionin i, a partir d'aquí, per descomptat, la llibertat d'expressió", ha conclòs.