Garamendi (CEOE) defensa la "llibertat" dels accionistes a decidir sobre l'opa del BBVA i Sabadell

Critica la tardança del Govern central a prendre una decisió sobre l'opa

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticat el temps que està trigant el Govern central a decidir sobre l'opa del BBVA i Sabadell i, en tot cas, ha defensat la "llibertat" dels accionistes a decidir.

"Soc partidari de la llibertat de les empreses i soc partidari de la llibertat dels accionistes a decidir", ha recalcat Garamendi en unes declaracions als mitjans, preguntat per la qüestió durant la seva participació al III Fòrum sobre Lideratge Empresarial i Directiu aquest dimarts a Madrid.

No obstant això, Garamendi ha assenyalat que, independentment del que "s'hagi de fer", el que no té "sentit" és el temps que està trigant a prendre aquesta decisió. "Crec que si el govern havia de dir o no decidir, que ho decideixi ja. Això no pot estar damunt de la taula tant de temps", ha criticat.

"Nosaltres no podem entrar en si està millor d'una manera o està millor d'una altra. De fet, les dues entitats són partícips i són sòcies de la meva casa (CEOE). Per tant, jo aquí no entraré", ha exposat.

Malgrat això, Garamendi ha defensat el "dret" dels accionistes a "almenys" decidir què volen fer. "Són els amos de les companyies", ha apuntat el president de la CEOE.

EL CONSELL DE MINISTRES D'AVUI DECIDIRÀ

El Consell de Ministres d'aquest dimarts deliberarà sobre l'opa del BBVA sobre Sabadell abans que expiri el termini de 30 dies naturals que li dona la Llei de Defensa de la Competència, que finalitza el 27 de juny, segons fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.

L'anàlisi del Govern central es produeix a conseqüència de l'aprovació de l'operació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) en fase dos i amb compromisos. Aquesta situació va implicar que l'opa passava a estar en mans del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, durant un termini de quinze dies laborables per decidir si l'aprovava o l'elevava al Consell de Ministres.