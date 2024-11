Gamarra veu "decadència" i "corrupció sistèmica" en el PSOE: "El Congrés dels imputats, es pot dir el de Sevilla"

VALLADOLID 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, considera que el PSOE està ja en una situació de "decadència" i "corrupció sistèmica" i ha recalcat que els càrrecs socialistes estan desitjant que acabi el seu Congrés Federal de Sevilla, atès que ha començat amb "un nombre d'imputats" però "pot anar a més en la clausura".

"El PSOE el que celebrarà realment és una cerimònia de la corrupció. El Congrés dels imputats, es podria denominar perfectament aquest congrés que estan celebrant", ha assegurat en l'obertura de la XXVII Intermunicipal del PP a Valladolid, en què prèviament han intervingut el secretari general del PP de Castella i Lleó, Paco Vázquez, el president provincial, Conrado Íscar, i l'alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit contraprogramar el Congrés federal que el PSOE celebra a Sevilla --en el qual es reelegirà Pedro Sánchez com a secretari general-- amb aquest conclave municipal, en el qual buscarà presumir de "gestió" i de "política útil" en vista d'un PSOE "envoltat per la corrupció".

SENSE "AIRE DE FESTA" EN EL CONGRÉS DEL PSOE

En la seva intervenció, Gamarra ha ressaltat que l'"ambient que hi ha avui a Valladolid amb el Partit Popular no té res a veure amb el que es respira en el Congrés Federal del PSOE". "I la veritat és que jo ho entenc perfectament, perquè un Congrés Federal que s'inaugura al Tribunal Suprem, la veritat és que és molt difícil que es pugui respirar un aire de festa", ha proclamat.

En la seva opinió, molts càrrecs del PSOE ja pensen en la fi d'aquest conclave socialista "perquè han començat amb un nombre important d'imputats i no saben encara si aquesta serà la xifra en la clausura", al·ludint expressament al cas que afecta la filtració de correus amb dades fiscals de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que ja ha provocat la dimissió de Juan Lobato, fins ara líder del PSOE-M.

Després que la vicepresidenta del Govern central, María Jesús Montero, va acusar Feijóo de tenir un "projecte colpista" centrat només a enderrocar al govern del PSOE, Gamarra ha assenyalat que "ahir el que van dir és que el seu projecte consisteix a acabar amb la dreta". "Aquest sí que és un projecte colpista", ha emfatitzat.

Segons Gamarra, "de moment" amb "l'única cosa amb la qual han acabat ha estat amb un tal Lobato" i "sembla que quan tanquin el Congrés també hauran liquidat el PSOE de Suresnes".

"Però els podem dir que nosaltres, el Partit Popular, no tenim cap intenció d'acabar amb cap partit democràtic. El que volem i el que farem és guanyar-los en les urnes per governar per a tots els espanyols", ha proclamat la número dos del PP.