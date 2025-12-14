Gamarra veu cinisme en els socis de Sánchez que el critiquen, perquè "l'estan mantenint"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
TERRASSA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusat de cinisme als socis del Govern del PSOE que ara el critiquen, perquè "són ells els qui estan mantenint el 'sanchisme', i per tant són ells els qui estan mantenint tota aquesta indignitat de corrupció".
En preguntar-se-li aquest diumenge per les crítiques del PNB al Govern dissabte, ha contestat a tots els socis, inclòs Sumar, que "no creguin que enganyaran ningú simplement amb un missatge si, tenint en la seva mà poder canviar aquest govern, no ho fan".
Gamarra ha assistit a Terrassa (Barcelona) a un homenatge al regidor popular de Viladecavalls (Barcelona) Paco Cano Consuegra, assassinat per ETA l'any 2000, i també hi han estat el líder del PP català, Alejandro Fernández, i el president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.