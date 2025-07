Gamarra a Sánchez sobre el vot femení: "No oblidarem la llei del 'si és sí' o la prostitució al seu govern"

Demana al TC resoldre "com més aviat millor" el recurs del PP contra la llei trans, que veu "una amenaça i una desprotecció per a les dones"

La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recalcat al cap de l'executiu, Pedro Sánchez, que les dones "no oblidaran" la llei del només 'sí és sí', que "va posar al carrer violadors i assassins exclusivament per rèdit electoral" del PSOE, la "prostitució" dins del seu govern airejada amb els àudios les converses entre l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, ni l'aprovació de la llei trans.

"Pedro Sánchez no coneix les dones espanyoles, i el Partit Socialista no és partit per a les dones", ha respost Gamarra al cap de l'executiu, després que aquest minimitzés la caiguda del vot femení que recullen les enquestes: "Si fos per les enquestes avui no seria president del Govern central. Ja li dic jo que quan faci eleccions les dones majoritàriament tornaran a votar el PSOE", va proclamar Sánchez.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha repassat algunes de les actuacions de l'executiu en els últims anys que, a parer seu, el portaran a perdre el vot femení. "No ens n'oblidarem, les dones, d'una llei com la del 'si és si' que va posar al carrer violadors, assassins, únicament per rèdit electoral de Pedro Sánchez", ha dit. Segons ella, "les dones víctimes de violència sexual li van ser indiferents perquè l'hi demanava un soci" i "aquest és el pitjor atac que s'ha comès contra les dones".

De la mateixa manera, ha ressaltat que les dones no "oblidaran que avui a Espanya està aprovada una llei trans" que el PP interpreta com "una amenaça i una desprotecció" per a les dones". "I, per cert, està pendent que el Tribunal Constitucional s'hi pronunciï i els hi instem, perquè el recurs és del PP", ha dit. Des del seu punt de vista, aquest recurs s'ha de resoldre "com més aviat millor" perquè "el que està en joc és la seguretat de les dones espanyoles".

El passat 30 d'abril la manca de suport a l'esborrany que avalava la llei trans --impulsada per la llavors ministra d'Igualtat, Irene Montero-- va obligar a retardar sine die la sentència del TC. Aquest esborrany, redactat per l'exministre socialista Juan Carlos Campo, avalava la norma en la part fonamental, però amb prou feines va tenir suports a la cort de garanties, ni tan sols entre la majoria progressista, cosa que va comportar posposar la sentència.

DENUNCIA LA "HIPOCRESIA" DE SÁNCHEZ AMB LA PROSTITUCIÓ

Gamarra ha afirmat que les dones espanyoles tampoc "oblidaran" que Pedro Sánchez "és el president del govern que va seure al Consell de Ministres a un ministre com el senyor Ábalos". "S'ha consumit prostitució dins del mateix Consell de Ministres per part de persones que han estat nomenades pel president del govern", ha asseverat.

"Les dones espanyoles no oblidarem que amb el govern socialista, amb Pedro Sánchez, els espanyols i les espanyoles hem pagat amb els nostres diners la dona prostituïda d'un ministre. Aquesta és la realitat", ha manifestat.

Per tot això, la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP ha denunciat la "hipocresia" del cap de l'executiu quan defensa aprovar una llei per abolir la prostitució quan, segons ha dit, han vist "durant tot aquest temps com es practicava dins del govern i com, a més, s'abusava de dones prostituïdes". "Evidentment no ho oblidarem", ha advertit.

"AL CONGRÉS NO HI HA UNA MAJORIA PROGRESSISTA"

Davant del fet que Sánchez hagi minimitzat la derrota parlamentària del seu govern amb el decret antiapagades per haver tirat endavant unes altres sis lleis, Gamarra ha assenyalat que "el que demostra quan diu 'si de set lleis, n'hem aprovat sis, prou bé' és que li és igual tot" i que "l'única cosa que li importa és continuar dormint al palau de La Moncloa".

"Crec que ha posat quilòmetres pel mig --davant de la seva gira per Xile, l'Uruguai i el Paraguai-- per intentar prendre distància de les seves derrotes parlamentàries. Però un govern només pot governar si té un suport parlamentari que li permet aprovar allò que impulsa. Aquesta és una anomalia democràtica", ha manifestat.

Gamarra ha assenyalat que al Congrés "no hi ha una majoria progressista". "És tota una ficció amb un únic objectiu, que és el seu interès personal de quedar-se a La Moncloa i de poder utilitzar tots els instruments de l'Estat en benefici propi i en defensa pròpia", ha postil·lat.

D'UN PROJECTE "NET I FEMINISTA" A UN DE "CORRUPTE I MASCLISTA"

En aquest sentit, Gamarra ha advertit els socis del PSOE que "seran tan responsables" com Sánchez de la "deterioració que la corrupció està generant" a Espanya. "Evidentment quan el sanchisme roba, està robant també a tots aquells votants de l'esquerra que van confiar que aquest projecte seria net i feminista, i s'ha convertit en un projecte absolutament corrupte i masclista", ha postil·lat.

Gamarra, que ha descartat la moció de censura, ha indicat que si cap soci del PSOE decideix "canviar d'opinió" i "deixar de sostenir un govern que està en fallada multiorgànica", "ja sap quina és la posició del Partit Popular".

Davant de la coincidència amb Junts en algunes votacions, com el decret antiapagades d'aquesta setmana, Gamarra ha indicat que "simplement hi ha una realitat parlamentària", ja que, segons ha dit, "no hi ha una majoria d'esquerres".

En aquest punt, ha relativitzat aquesta coincidència amb el partit de Carles Puigdemont, que ha emmarcat en la "normalitat" i en "la lògica parlamentària". "Evidentment també quan això passa és perquè coincidim no només el PP i Junts, sinó perquè coincideix el Partit Popular, Vox i Junts, o alguna altra força política", ha subratllat.