Gamarra replica a Sánchez que el PP no crida al transfuguisme sinó que denuncia un "frau" i apel·la "a les consciències"

Veu un "èxit" la protesta a Madrid i avisa que no els "silenciaran": "No ens resignarem i ens mobilitzarem"



MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcat aquest dilluns que el PP no ha apel·lat al transfuguisme com ha assegurat Pedro Sánchez, sinó que la seva formació denuncia un "frau" als electors socialistes. Dit això, i quan falta un dia perquè arrenqui el debat d'investidura que se celebrarà aquesta setmana al Congrés, ha afirmat que el PP apel·la "a les consciències".

Així ha respost al president del Govern central en funcions, que va acusar Alberto Núñez Feijóo d'encoratjar el transfuguisme davant el seu ple d'investidura i va assegurar que el PP "es boicoteja a si mateix" amb la seva manifestació de diumenge a Madrid contra l'amnistia. "Avui (diumenge) s'estan manifestant en contra d'un Govern central socialista. Doncs ho sento. Hi haurà un govern socialista!", va proclamar en el seu discurs durant la Festa de la Rosa a Gavà (Barcelona).

En les entrevistes a Onda Cero i RNE, que ha recollit Europa Press, Gamarra ha subratllat que l'amnistia "no estava en el programa electoral del Partit Socialista" i, per tant, estan davant "un frau" electoral.

"Nosaltres no estem apel·lant al transfuguisme, com diu Pedro Sánchez matí, tarda i nit. Nosaltres el que estem denunciant és un gran frau als seus electors i apel·lem a les consciències perquè, evidentment, el que deia el mateix Pedro Sánchez i tots els dirigents socialistes fa amb prou feines dos mesos és que s'aplicaria l'Estat de Dret i els pròfugs serien posats a la disposició de la justícia", ha manifestat.

"VEIG SÁNCHEZ MOLT NERVIÓS"

En ser preguntada expressament si el PP ha fet una crida al transfuguisme, Gamarra ha afirmat que veuen Sánchez "molt nerviós" i ha criticat que el cap de l'Executiu central en funcions volgués "ridiculitzar" l'acte del PP contra l'amnistia a la plaça de Felipe II, que "va desbordar els carrers de Madrid".

"Ja que tant el ridiculitza, l'animo, si vol, la setmana que ve, que segur que està lliure aquesta plaça, o la següent, a convocar un acte polític dient als espanyols el que farà i a veure quin resultat té", ha ironitzat.

Al seu parer, quan Sánchez "intenta tensar la política espanyola amb aquesta denúncia que el PP està cridant al transfuguisme" el que "intenta maquillar o amagar és el gran frau electoral que ell està cometent" perquè als seus electors "mai no els va dir que ell impulsaria una amnistia i que estava disposat a acceptar un xantatge d'un pròfug per tal de mantenir-se en el poder".

Gamarra ha assenyalat que Sánchez es fa a ell mateix una "esmena a la totalitat", però també a la democràcia. "Ara, que ens diguin que ens ho estem imaginant és, almenys, un insult a la intel·ligència", ha asseverat, per afegir, a més, que quan el cap de l'Executiu central diu que no farà alguna cosa, l'acaba fent.

En aquest sentit, ha subratllat que "tothom sap" el que està passant perquè el líder d'ERC Oriol Junqueras, ha indicat que l'amnistia ja estava pactada i també ho està dient Carles Puigdemont en explicitar "quines són les seves exigències" per tenir els vots de Junts.

VEU UN "ÈXIT" LA PROTESTA A MADRID DE DIUMENGE

La 'número dos' del PP ha afirmat que estan "satisfets" amb l'acte d'aquest diumenge a Madrid perquè "es van desbordar" les previsions d'assistència i va ser "un èxit". És més, ha dit que aquesta protesta "és la demostració que Espanya està molt desperta" davant la possibilitat que l'Estat de Dret "sigui vençut pels que estan fugats".

Per tot això, ha recalcat que la investidura d'Alberto Núñez Feijóo aquesta setmana "ja no és necessària, sinó que és imprescindible". "I no ens silenciaran. No ens resignarem i ens mobilitzarem. És clar que sí", ha manifestat, per confirmar que el PP anirà a la manifestació que Societat Civil Catalana ha convocat el dia 8 a Barcelona contra l'amnistia.

Gamarra ha assegurat que la política "no només ha d'estar dins de les institucions, sinó que ha d'estar molt connectada amb la societat civil i el que la societat vol i ha votat". "No hi pot haver una desconnexió de les institucions amb el que els espanyols van votar i els espanyols pensen i senten", ha emfatitzat.

PRESUMEIX D'"UNITAT" I "FORTALESA" DINS DEL PP

Gamarra ha presumit de la "unitat" interna i de la "fortalesa" que té el PP en aquest moment amb el lideratge de Feijóo i ha assenyalat que "ja la voldrien tenir altres partits". A més, ha valorat el poder territorial amb el que compta la seva formació.

A continuació, s'ha mostrat convençuda que el PP de Feijóo arribarà al poder "ràpid" si no ho fa ara, defensant la igualtat entre tots els espanyols i la igualtat davant la llei. "El PP té un fantàstic líder", ha proclamat, per afegir que "si no és ara, serà aviat" la seva arribada a La Moncloa.