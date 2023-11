Gamarra (PP) retreu a Sánchez que no se centri "en l'interès general" i opta per una oposició seriosa

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, per no estar "centrat en l'interès general" i ha optat per fer una oposició seriosa, responsable i a l'alçada dels espanyols, en les seves paraules.

"El que està fent és apartar l'interès general per pensar únicament i exclusivament en el seu interès particular" per mantenir-se a La Moncloa, en referència a la llei d'amnistia acordada pels socialistes amb Junts i ERC de cara a la investidura, ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press.

Ha defensat que la llei d'amnistia, sobre la qual aquest dimecres el Parlament Europeu debatrà si planteja un risc per a l'estat de dret a Espanya, "està fora del marc constitucional i per tant del marc de l'ordenament jurídic que ens hem donat tots els espanyols".

"No s'ha produït mai a cap país europeu que els acords per a la governabilitat passin en primer lloc per una llei que doni impunitat a uns polítics que són els que sustenten amb els seus vots aquest govern", ha reivindicat Gamarra.

Així, ha assenyalat que formar part d'Europa vol dir assumir el respecte a la separació de poders, contra la qual a parer seu l'amnistia va en contra ja que "el govern ha de ser controlat pel parlament, no ha de ser controlat fora del nostre país per un pròfug de la justícia".