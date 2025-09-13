Gamarra (PP) reclama "reformes" i "regeneració" de la justícia davant de visita de la Comissió de Venècia a Espanya

LOGRONYO 13 set. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha reclamat aquest dissabte a Logronyo "reformes" i "regeneració" de la justícia, en concret, sobre la forma d'elecció d'òrgans com el Consell General del Poder Judicial o del fiscal general de l'Estat, davant de la visita, a partir de dilluns, de la Comissió de Venècia a Espanya.
En una compareixença davant dels mitjans de comunicació moments abans de l'acte d'imposició de mocadors per part del PP de Logronyo, previ a les festes de Sant Mateu que comencen el dia 20, Gamarra ha indicat que "novament, la Comissió de Venècia ve a Espanya i no és habitual que la Comissió de Venècia visiti països on les seves democràcies funcionen plenament, on les seves democràcies tenen i gaudeixen de bona salut".
"Que la Comissió de Venècia hagi d'estar constantment visitant-nos és la demostració de la preocupació sobre què està passant a Espanya. I ve novament davant d'un incompliment del govern de Pedro Sánchez, davant d'una nova mentida per part de Pedro Sánchez", ha advertit.
Així, ha detallat que "davant d'Europa assumim un compromís per a la renovació del Consell General del Poder Judicial, i és que es produïa una renovació, però amb un compromís de revisió i de modificació del sistema d'elecció de l'òrgan de govern dels jutges".
Un compromís que implicava "avançar en els estàndards europeus per assumir els principis que estableix Europa a través dels informes de l'estat de dret o a través de la mateixa Comissió de Venècia, estàndards que exigeixen que siguin els mateixos jutges els que triïn els jutges dins de l'òrgan de govern del poder judicial, perquè hi hagi garanties d'independència en aquest poder judicial".
"El Consell ha complert la seva part, hi ha diferents informes en relació amb les maneres diferents per dur a terme aquesta modificació, aquesta revisió i avançar en aquests estàndards europeus per garantir la independència del poder judicial. Per què Pedro Sánchez no està complint? Per què enganya o va enganyar les institucions europees? Per què bloqueja la possibilitat d'avançar en aquests estàndards europeus en l'elecció de l'òrgan de govern dels jutges?", s'ha preguntat.
Preguntes que, en les seves paraules, es responen perquè el president del Govern central "vol controlar el poder judicial, és la seva obsessió, ho vol fer a través d'aquestes lleis anomenades 'lleis Bolaños', que l'únic objectiu que tenen no és millorar la justícia per als espanyols, sinó que és buscar com controlar-la, perquè té problemes amb la justícia".
"Busca com controlar-la per situar-se per sobre de la llei. I dins d'aquest full de ruta està també no complir aquest compromís d'avançar en la independència del poder judicial dotant a l'òrgan de govern d'absoluta independència en el que és l'elecció dels jutges que han de formar part del CGPJ", ha afirmat Gamarra, que ha avançat que "des del PP així l'hi traslladarà a la Comissió de Venècia".