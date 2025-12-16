Gamarra sobre els protocols: "Per a què serveixen quan es tracta dels amics de Sánchez?"

Gamarra respon a Sánchez que Génova sí que té protocols i li demana que deixi "les lliçons"
MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defensat que el seu partit sí que té protocols contra l'assetjament sexual, i ha qüestionat la utilitat dels del PSOE, que va mantenir "cinc mesos amagades en un calaix" les denuncies de diferents militants fins que es van fer públiques en els mitjans de comunicació.
"Per a què serveixen els protocols dins el Partit Socialista quan es tracta dels amics i de l'entorn (de Pedro Sánchez)?", s'ha preguntat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que aquest dilluns el president del Govern central carregués contra el PP per presumptament no comptar amb un protocol específic contra l'assetjament.
Gamarra ha instat el cap de l'executiu espanyol a "deixar les lliçons i donar més explicacions", i ha qualificat de "curiós" que Sánchez afirmés que Génova no compta amb un canal intern de denúncies en esgrimir que qui té "un problema amb els protocols" és el PSOE, no pas el PP.
Aquests protocols, segons la sotssecretària, haurien de servir perquè quan es denuncia un agressor s'investigui, es protegeixi la víctima i s'arribi a l'expulsió d'aquesta persona.
"I no obstant això, què ha fet Pedro Sánchez amb els seus protocols quan es tractava dels homes del president en aquestes denúncies? Doncs perdre-les pel camí", ha prosseguit, després de recordar que el PSOE va mantenir "cinc mesos amagades" les denúncies contra l'excàrrec del PSOE Francisco Salazar.
En la seva opinió, s'ha produït una "perversió del protocol del PSOE per part del mateix Pedro Sánchez", que ha perdut les denúncies "per protegir els agressors" en comptes de vetllar per les víctimes. "Aquesta és la reculada més gran en la lluita contra l'assetjament sexual que s'està produint al nostre país", ha resolt.