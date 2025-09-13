Gamarra (PP) critica Sánchez per acceptar "a contracor" i "amb nocturnitat" els compromisos amb l'OTAN

Exigeix que el president informi al Congrés sobre "com participarà Espanya, amb quins mitjans, on i per què" en l'operació Sentinella de l'Est
LOGRONYO, 13 set. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha criticat aquest dissabte a Logronyo que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha acceptat "a contracor" i "amb nocturnitat" els compromisos d'Espanya amb l'OTAN, en relació amb l'operació Sentinella de l'Est per reforçar les fronteres de l'organització després de la invasió de l'espai aeri de Polònia per drons russos.
En una compareixença davant dels mitjans de comunicació moments abans de l'acte d'imposició de mocadors per part del PP de Logronyo, previ a les festes de Sant Mateu que comencen el dia 20, Gamarra ha defensat que "Espanya ha de ser un país fiable i seriós amb els seus aliats en l'àmbit internacional i amb Pedro Sánchez no ho és".
"Espanya ha de complir amb els seus compromisos amb l'OTAN, amb tots aquells que hem adquirit i ho ha de fer amb convicció, no a contracor, com ho fa Pedro Sánchez, perquè no compta ni tan sols amb el suport d'una part del seu govern i, per descomptat, no compta amb el suport de la gran majoria dels seus socis", ha afegit.
Una situació que "ens va permetre viure en el dia d'ahir com l'OTAN ens havia de recordar que tenim una sèrie d'obligacions a complir i hem de complir-les", davant del que ha insistit que "hem de ser un aliat sòlid i seriós a l'OTAN i a la resta d'organismes internacionals dels quals formem part, però el que vam poder viure en el dia d'ahir és que Pedro Sánchez porta Espanya a no ser-ho".
Així, Gamarra ha apuntat que "es va acomiadar únicament amb una piulada passades dos quarts de deu de la nit amb cinquanta paraules per dir que Espanya formarà part d'aquest desplegament que es durà a terme en el flanc est a través del mandat de l'OTAN".
Comunicació a les xarxes, ha ressaltat, realitzada "sense informar el líder de l'oposició, sense tractar la política exterior i la política de defensa com una política d'estat i sense informar els espanyols on s'ha d'informar que és al Congrés dels Diputats".
Això, per la dirigent popular, "és una anomalia democràtica que cal revertir i que el president Feijóo i el Partit Popular volen revertir".
"Hem de ser un aliat seriós, fiable en els organismes internacionals dels quals formem part, com és l'OTAN. Hem de recuperar el diàleg entre el president del Govern central i el líder de l'oposició en assumptes com és la participació en aquesta missió des del punt de vista aeri. Hem de convertir de nou la política de defensa i la política exterior en una política d'Estat. I per descomptat, el president del govern ha de complir amb la seva obligació d'informar en què consisteix aquesta participació", ha incidit.
En les seves paraules, "ara com ara no se sap ni quants són aquests mitjans aeris, ni quins són aquests mitjans aeris, ni on participarem, ni com hi participarem", per la qual cosa ha reiterat que "el president del govern ha de comparèixer al Congrés dels Diputats i comparèixer davant dels espanyols, perquè té l'obligació de fer-ho i els espanyols tenen el dret de conèixer i de saber com ho farem".
"No pot ser que ho faci a contracor i amb nocturnitat per intentar complir, mentre sap perfectament que aquest no és un assumpte que compti amb suport dins del seu govern ni entre els seus socis parlamentaris", ha subratllat Cuca Gamarra.
"Reiterant el compromís del Partit Popular amb la participació en les missions OTAN, perquè hem de ser un soci seriós i fiable, és necessari també que el president del Govern central informi els espanyols sobre com hi participarem, amb quins mitjans, on i per què. Això és governar un país i això és considerar la política exterior i la política de defensa una política d'estat, on per començar es deu informar el líder de l'oposició i als espanyols", ha finalitzat.