Gamarra espera que Sánchez i Aragonès abordin l'informe PISA i la "vulneració" de drets lingüístics

"No ens neguem a renovar el CGPJ, nosaltres al que ens neguem és al control per part de Pedro Sánchez"

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, creu que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es reuneixen aquest dijous a Barcelona, han d'abordar els resultats de Catalunya en l'informe PISA i la "vulneració" de drets lingüístics dels alumnes catalans, en comptes de les qüestions plantejades per a la trobada.

Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press preguntada per aquesta reunió, en la qual Sánchez i Aragonès abordaran el desenvolupament del pacte que ha portat Sánchez al Govern central, com la llei d'amnistia, que beneficiarà els implicats en el procés independentista, el traspàs de Rodalies i el finançament de Catalunya.

La secretària general popular ha acusat Sánchez d'"assumir un relat independentista ple de falsedats" i li ha exigit que defensi la independència del poder judicial davant les acusacions dels partits independentistes, a més de l'estat de dret.

Preguntada per si la sorprèn que la reunió entre Sánchez i el líder de l'oposició i del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigui l'endemà que el cap de l'executiu es trobi amb el president català, Gamarra ha assegurat que és una "anomalia" per garantir la governabilitat socialista i ha acusat Sánchez de supèrbia.

"Nosaltres no ens neguem a renovar el Consell General del Poder Judicial, nosaltres al que ens neguem és al control per part de Pedro Sánchez", ha afirmat Gamarra, que ha insistit a demanar la dimissió o la destitució del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

Sobre el PP de Catalunya, Gamarra ha assegurat que "és un partit en creixement" en el qual estan bolcats amb l'objectiu que els catalans continuïn confiant en els populars.