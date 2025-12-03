Gamarra diu que Sánchez ha fet el "ridícul" perquè Junts li ha respost que "no" a l'oferta de complir els seus pactes

Creu que la decisió del partit de Puigdemont no és més que una demostració de la "indigència" del Govern central
La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat aquest dimecres que Pedro Sánchez ha fet el "ridícul" perquè Junts li ha respost que "no" a l'oferta de complir els seus pactes amb els postconvergents en les dues entrevistes que va fer dimarts, en què també va admetre que hi havia incompliments per part del Govern central.
Gamarra s'ha pronunciat així durant una entrevista a RNE recollida per Europa Press en la qual ha abordat la resposta de Miriam Nogueras, qui ha dit que la posició de Junts no canvia i que ara el Govern central ha de prendre decisions, tot i que no ha especificat quines han de ser.
Després d'aquestes declaracions i preguntada per si creuen que aquesta decisió dificulta la legislatura, Gamarra ha insistit que la investidura de Sánchez va néixer amb un "pecat original" i és que el PSOE no va guanyar les eleccions ni ha conformat una majoria per governar.
L'únic acord, ha precisat, va ser perquè arribés a La Moncloa. "No hi ha res més" per als espanyols, ha assenyalat. Per això, explica que el reiterat "no" de Junts d'aquest matí a l'oferta de dimarts no és més que la demostració de la "indigència parlamentària en la qual viu".
Una indigència, ha precisat, que li "impedeix governar" i aprovar uns pressupostos. Segons Gamarra, en qualsevol democràcia europea aquesta situació portaria a una dissolució de les cambres i a la convocatòria d'eleccions.
Però en el cas del govern de Pedro Sánchez no és així perquè, en opinió de la dirigent popular ell sabia que la corrupció l'assetjava i es volia valer dels instruments de l'Estat per defensar-se en els procediments judicials.
I ha retret al president espanyol que vulgui "enganyar tothom" perquè considera que a ell els espanyols no li importen, ni les dificultats que tenen per arribar a final de mes, ni el fet que no puguin accedir a un habitatge o que hagi augmentat la pobresa infantil.