Gamarra diu que els presidents del PP miraran de governar en solitari sense Vox

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat aquest dimecres que els alcaldes i candidats autonòmics del PP que han estat elegits aquest 28 de maig miraran de governar en solitari tal com van traslladar en campanya als ciutadans. De la mateixa manera, ha demanat una "majoria suficient" al PP en les generals del 23 de juliol perquè Alberto Núñez Feijóo "pugui governar amb un "ampli suport parlamentari".

"Hem estat molt clars. Els presidents durant la campanya electoral han estat molt clars amb els ciutadans, dient que volien governar en solitari i això és el que plantejaran", ha declarat Gamarra en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press.

Gamarra ha indicat que "la paraula donada als veïns i compatriotes ha de ser un eix fonamental en política" i ha insistit que els candidats del PP intentaran conformar aquests governs en solitari, sense Vox.

De la mateixa manera, la secretària general del PP ha assenyalat que el seu partit surt a "guanyar" per governar amb "solidesa" i "estabilitat", "des de la moderació i la serenor". Per això, ha animat els espanyols a votar perquè el PP compti amb una "majoria suficient per poder governar en solitari i Feijóo pugui ser president de tots els espanyols amb estabilitat i amb un ampli suport parlamentari".

L'endemà de la Junta Directiva Nacional del PP, en què els populars van celebrar els resultats del 28M, Gamarra ha assenyalat que els espanyols volen començar a caminar per una via en què els diferents es poden entendre i no enfrontar. I així, ha prosseguit, superar "les trinxeres" en les quals el PSOE vol situar la societat espanyola com, a parer seu, va fer dimarts amb un vídeo.

"Els més de set milions d'electors que ens van votar el 28M no és gent reaccionària, és gent assenyada als qui no defraudarem", ha assegurat la dirigent popular, que ha agraït el vot al PP d'aquests més de set milions d'espanyols.