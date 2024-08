Gamarra denuncia "la mentida" de Montero en negar "l'espoli" del 'cupo' català i veu Illa com a nou líder del procés

"El futur ho decidim tots els espanyols, també en termes fiscals i de manteniment dels serveis públics", afirma



BILBAO, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha denunciat "la mentida i l'engany" de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en negar que el finançament pactat amb ERC a Catalunya sigui un concert econòmic català, quan suposa "un espoli" als espanyols. A més, ha afirmat que, amb el lliurament pel Govern central de "la clau de la caixa perquè Salvador Illa" presideixi la Generalitat, serà aquest el que "lideri el procés que els independentistes han marcat i no han enterrat".

Gamarra ha realitzat aquestes declaracions a Bilbao on s'ha desplaçat per visitar, juntament amb el president del PP basc, Javier De Andrés, la txosna Kaioak instal·lada pels 'populars' amb motiu de l'Aste Nagusia (Setmana Gran) bilbaina.

La dirigent del Partit Popular ha censurat que ahir María Jesús Montero negués que el finançament singular per a Catalunya pactada amb ERC sigui un concert econòmic català: "Va negar l'evidència i va utilitzar el que sempre utilitza el sanchisme, la mentida i l'engany".

Al seu judici, el Govern central "juga a la cerimònia de la confusió davant l'espoli de la igualtat dels espanyols, lliurant la clau de la caixa que només pot pertànyer a tots als independentistes perquè ells puguin seguir en el seu projecte d'independència des de la independència fiscal".

Cuca Gamarra ha destacat que "aquest espoli compta amb el rebuig de la grandíssima majoria dels espanyols", i ha recalcat que "el futur del país" s'ha de decidir "entre tots" i no "bilateralment" i com a "transacció per romandre en el poder a qualsevol preu".

"El futur el decidim tots els espanyols i, en termes també fiscals i en termes de manteniment dels serveis públics, ho decidim entre tots multilateralment. No poden ser excloses la resta de les comunitats autònomes de les decisions que afectin al sistema de finançament que ens hem donat entre tots", ha dit.

Per això, ha anunciat que el PP defensarà, "des de tots els fronts i en tots els àmbits que els espanyols són iguals". "No es pot lliurar la sanitat, l'educació, els serveis socials d'una part d'Espanya perquè l'independentisme pugui seguir amb la seva ruta. És el que han pactat perquè Salvador Illa sigui president de la Generalitat", ha insistit.