Gamarra demana a Sánchez que faci com Guardiola després de trencar amb Junts: "Sense majoria, no pots estar al Govern"

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha demanat al cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, que segueixi l'exemple de la presidenta extremenya, María Guardiola, qui ha avançat les eleccions autonòmiques al 21 de desembre davant de la impossibilitat d'aprovar els pressupostos.
"Quan no tens ni capacitat de tenir uns pressupostos ni una majoria per poder governar el que has de fer és assumir que no pots estar al govern", ha assegurat Gamarra en declaracions als mitjans abans d'assistir a una jornada organitzada per 'La Razón' sobre Justícia.
La dirigent del PP ha recolzat la decisió de la dirigent extremenya perquè, davant del "bloqueig" de l'oposició i els grups que van recolzar la seva investidura --Vox-- a "la possibilitat de governar" a la comunitat, el camí són les eleccions i donar la veu i la paraula als ciutadans perquè puguin resoldre aquesta situació" a través de les urnes.
"El que queda clar és que María Guardiola no és Pedro Sánchez, de la mateixa manera que el Partit Popular no és el Partit Socialista", ha indicat Gamarra, que ha criticat que l'Executiu de Sánchez utilitzi als ciutadans "com a ostatges en una situació de feblesa i de bloqueig parlamentari".
"Al govern cal ser-hi per governar i, per tant, per servir. I en aquest sentit, quan es produeixen situacions de bloqueig cal tenir valentia, com ja ha demostrat María Guardiola, i que siguin els ciutadans els que resolguin aquesta situació a les urnes i convocar eleccions", ha argumentat.
Sobre la ruptura de Junts amb el Govern central, Gamarra ha reclamat que toca esperar fins dijous quan es pronunciïn les bases del partit de Carles Puigdemont, si bé ha recordat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va avisar a la investidura de Sánchez que la legislatura "era i és un gran error" perquè "quan no tens un respatller parlamentari no pots governar".
La dirigent del PP ha reiterat que el Govern d'Espanya no té "pressupostos ni una majoria" per governar, per la qual cosa ha insistit que se li doni la paraula als ciutadans per resoldre les coses "democràticament, que és a les urnes".