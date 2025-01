Gamarra critica la "supèrbia" de Sánchez per negar-se a aprovar la pujada de pensions i els ajuts al transport i la dana

Defensa que el PP no donarà suport al fet que s'utilitzi els espanyols com a "escuts de protecció política" i que el Govern central "els tingui com a ostatges"

MÈRIDA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, afirma no entendre la "supèrbia" del president del Govern central, Pedro Sánchez, per "negar-se" a aprovar de manera immediata reals decrets per pujar les pensions, perllongar els ajuts al transport públic o les mesures per als afectats per la dana.

En unes declaracions abans de la clausura de la Intermunicipal del PP d'Extremadura, que s'ha celebrat avui a Mèrida (Badajoz), Gamarra ha defensat el rebuig que el seu partit ha donat aquesta setmana al decret òmnibus al Congrés dels Diputats, que incloïa la pujada de les pensions o la prolongació dels ajuts al transport, ja que també s'incloïen altres mesures "negatives que perjudiquen els espanyols", com serien la pujada d'impostos, la "protecció a l'okupa" o les "prebendes i privilegis" dels socis parlamentaris.

"El PP ha dit sí a la revaloració de les pensions dels nostres pensionistes, però no a la pujada dels impostos. Li hem dit sí a aquests ajuts per als usuaris del transport públic, però no a la protecció a l'okupa. Li hem dit per descomptat que sí a tots i cadascun dels afectats per la dana de València, però no als privilegis i a les prebendes als socis a canvi dels vots", ha traslladat específicament.

Així, ha afirmat que el Govern central "té el vot" del PP per a la convalidació de reals decrets que suposin les mesures a favor de pensionistes, usuaris de transport i afectats per la dana, però, en canvi, no donarà suport que s'utilitzi els espanyols com a "escuts de protecció política" i que el Govern central "els tingui com a ostatges" per aprofitar reials decrets i ficar "mesures positives" amb "mesures que són perjudicials per a ells".

El PP anuncia una "ofensiva parlamentària" a través del registre de proposicions de llei que contemplen la revaloració de les pensions, la gratuïtat i el suport a les mesures en el transport públic i els ajuts als afectats de la dana. També ha impulsat al Senat un ple extraordinari que se celebrarà dimarts vinent per demanar que el Consell de Ministres aprovi de manera "urgent i extraordinària" els reials decrets llei "amb aquestes mesures, únicament i exlusivament, sense prendre com a ostatges els espanyols per aconseguir altres coses per a les quals no té suport parlamentari".

"[Sánchez] era perfectament conscient, com ho ha estat sempre, que el que estava fent era, en un reial decret llei batibull, en què van tot tipus de mesures i ficar la revaloració de les pensions per tenir com a ostatges els pensionistes, per tirar endavant mesures per a les quals no té suport parlamentari, que són negatives també per als pensionistes", ha asseverat.

S'aprovaria, així, un reial decret amb la pujada de les pensions "però sense paranys, sense ser un triler". En aquest cas, comptaria amb el suport del PP "el dia que ell vulgui, la setmana vinent si ell vol, l'endemà de l'aprovació en el Consell de Ministres. I s'acaba el problema. Ell ha de prendre la decisió", ha traslladat Gamarra.

De fet, ha criticat que el Govern central "es negui" a aprovar aquests decrets en un Consell de Ministres extraordinaris quan és un executiu que té "tots els rècords en l'aprovació de reials decrets llei, més de 140 des que és president del Govern central, un cada 12 dies".

"Quan l'hi demanen els seus socis o quan ell té un interès per controlar institucions, li falta el temps per actuar. Ho hem vist amb el control de RTVE, en què ni tan sols va ser capaç de suspendre un ple del Congrés quan s'estava produint la tragèdia de la dana. Ho hem vist la setmana passada, veient com en ple cap de setmana no tenia cap tipus de problemes a colonitzar una empresa que cotitza a l'Ibex 35, com és Telefónica. Ho vam veure també quan va decaure la llei que contemplava l'impost a les empreses energètiques. En cinc dies va aprovar un nou reial decret llei perquè l'hi demanaven els seus socis", ha criticat.