Gamarra critica que Sánchez passi per "una altra humiliació" de Junts per seguir a La Moncloa

Creu que Espanya està davant de "l'última fase" de Sánchez com a president

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentat aquest dissabte que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a "una altra humiliació" de Junts per prorrogar el seu temps a La Moncloa.

"Una altra humiliació que ha posat La Moncloa i Ferraz a buscar vols Madrid-Suïssa i El Salvador-Suïssa", ha retret Gamarra en un acte dels populars celebrat al centre cívic Espai Baronda a Esplugues de Llobregat (Barcelona), en al·lusió implícita al relator salvadorenc a les reunions entre el PSOE i Junts.

"Això no significa res més que prorrogar un temps més la seva estada al poder a costa de tots els espanyols i a costa de la nostra democràcia", ha afegit.

Gamarra ha qualificat d'ultimàtum l'anunci d'aquest divendres del líder de Junts, Carles Puigdemont, de trencar negociacions amb el PSOE sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE) i altres qüestions sectorials després que la Mesa del Congrés va proposar novament la petició sobre la qüestió de confiança: "D'aquí a uns dies viurem absolutament un altre".

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest mateix dissabte que estan quadrant agendes amb el PSOE per dur a terme una reunió a Suïssa, que servirà per concloure "si val la pena seguir o no" amb la relació entre les dues formacions i l'Acord de Brussel·les que van tancar per a la investidura de Sánchez com a president del Govern central.

"Més li valdria a Pedro Sánchez estar buscant bitllets per anar a València, donar un cop de mà i posar-se al servei dels valencians", ha remarcat Gamarra.

Segons ella, l'agenda dels espanyols "no pot estar a Waterloo, Brussel·les, Suïssa o als jutjats", sinó a la fiscalitat, la sanitat o la lluita contra l'ocupació, entre d'altres.

"LA SEVA SORT JA ESTÀ TIRADA"

Gamarra ha valorat que l'executiu amb Sánchez al capdavant "encara pot fer més mal, pot durar més temps, però la seva sort ja està tirada" i, textualment, el seu compte enrere ha començat des de fa molt temps.

Ha reiterat que es tracta d'un "govern mort", davant de la impossibilitat, segons ella, que Sánchez aprovi els PGE ni tingui agenda política, només la judicial, en les seves paraules.

"Estem davant de l'última fase d'aquest president nefast, un 'tardosanchismo' que es caracteritza pel bloqueig polític, pels escàndols de corrupció i pels atacs un dia sí i un altre no", ha sintetitzat.

FISCAL GENERAL DE L'ESTAT

Sobre la situació judicial del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha remarcat que "la muntanya de proves i indicis contra ell ha seguit creixent".

En aquest sentit, ha tornat a exigir la seva dimissió: "Ha actuat sota el dictat de La Moncloa i les proves també assenyalen La Moncloa; és per això que no volen que dimiteixi".

A més, ha celebrat 240 afiliacions noves al PP de Catalunya i ha reivindicat que els populars no han "tocat sostre" al territori.