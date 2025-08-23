Gamarra critica "l'abandonament" de Sánchez al Sistema Nacional de Protecció Civil i la reducció dels mitjans aeris

Davant de "l'emergència" que pateix el país amb els incendis això és "una mostra de la seva incompetència. Només busca confrontació, polarització i crispació"
LOGRONYO, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez "ha abandonat" el Sistema Nacional de Prevenció de Protecció Civil des de fa set anys i ha reduït les capacitats i mitjans aeris per a l'extinció d'incendis. "Per això fracassa quan més es necessita, és una mostra de la incompetència absoluta d'un govern que només busca la confrontació, la polarització i la crispació".
En una roda de premsa a Logronyo, Gamarra ha explicat que, en aquests moments "davant d'una crisi i una emergència com la que està vivint el nostre país aquest estiu cal fer saber el que fa i ha fet el Govern d'Espanya".
Després de l'anunci ahir del president del Govern central sobre l'engegada d'una Comissió Interministerial que definirà el pacte d'estat contra l'Emergència Climàtica, Gamarra assegura que aquest és un plantejament que "ja existeix". "Ahir el va anunciar quan ell mateix (Pedro Sánchez) li va canviar el nom el 2018".
Això és "la demostració d'una manca absoluta de govern i l'única cosa que és capaç d'oferir-li al país és posar-hi al capdavant la vicepresidenta de l'apagada", ha lamentat.
"CORTINES DE FUM PER TAPAR LA SEVA INCOMPETÈNCIA"
Pel PP "l'única cosa que fa Sánchez és presentar cortines de fum per tapar la seva incompetència. La incompetència d'un govern que no ha fet els seus deures durant els últims set anys", ha indicat.
Gamarra assegura que "moltes de les situacions que viuen de manca de mitjans tenen a veure amb la seva incompetència. El que a Espanya tenim avui és un Sistema Nacional de Protecció Civil que ha fracassat".
"Fracassa per la incompetència absoluta d'un govern perquè quan es parla d'emergències d'aquesta mida, el més important a l'hora d'afrontar-les és fer-se preguntes: A quins mitjans pot accedir aquell que té la competència d'haver-la d'afrontar? Quins mecanismes té per fer-ho? Però fracassa perquè no tenim un mecanisme nacional de resposta a emergències com sí que tenim a Europa".
"I l'hauríem d'haver tingut fa anys. I això és responsabilitat d'un govern amb noms i cognoms. El govern de Pedro Sánchez".
D'aquesta manera, Gamarra explica que aquest mecanisme "permetria tenir avui una ordre per poder-lo activar de manera automàtica. Que permetria tenir en aquests moments un mapa de mitjans i de capacitats. Independentment de la titularitat, poden accedir-hi, tots aquells que tenen la competència d'haver d'afrontar una emergència d'aquesta mida".
Per la seva banda, i pel que fa al Pla Nacional d'Emergències, Gamarra assegura que "no està actualitzat a la legislació de l'any 2023. I qui té també la responsabilitat i la competència per fer-ho és el Govern d'Espanya".
"Amb tot això, el que queda clar és que a Espanya no hi ha govern. I això té conseqüències. Té conseqüències en el dia a dia d'afrontar en moments complicats d'un país".