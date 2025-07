Gamarra creu que Ayuso va donar explicacions "excessives" pel cap de setmana a un xalet de la Comunitat de Madrid

La sotssecretària de Regeneració del PP diu que l'estada "no va tenir cap mena de cost per al tresor de la Comunitat"

La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, considera "excessives" les "explicacions" ofertes per la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per haver utilitzat un xalet propietat de la Comunitat de Madrid per passar un cap de setmana amb part de la seva família.

El diari 'El País' va desvelar que la també presidenta del PP de Madrid i els seus afins van passar el cap de setmana del 12 i 13 de juliol en un immoble amb piscina a Rascafría, una localitat de la serra madrilenya, que la Comunitat de Madrid va adquirir el 2023 per 4,3 milions d'euros.

Preguntada per si considera suficients les explicacions ofertes per Ayuso --que, com altres dirigents del PP, ha criticat l'ús que el president Pedro Sánchez fa del Falcon o de les seves estades a les residències de La Mareta (Lanzarote) o Quintos de Mora (Toledo)--, Gamarra ha respost: "No és que em semblin suficients, és que em semblen fins i tot excessives totes les explicacions que ha donat per una cosa en què no veig cap mena de problema".

La dirigent popular ha apuntat, en unes declaracions a Europa Press, que l'estada d'Ayuso i els seus acompanyants en aquest immoble de propietat pública "no va tenir cap mena de cost per al tresor de la Comunitat de Madrid".

Després de la publicació de la notícia, Ayuso va explicar que s'havia endut "carmanyoles" de casa seva amb "el seu propi menjar" a Rascafría, que havia sopat al restaurant del poble i havia comprat en un supermercat local.