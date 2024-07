Gamarra veu "irresponsable" trencar els pactes per acollir menors migrants

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat aquest dijous que Vox està actuant de manera "irresponsable" en plantejar trencar els seus pactes autonòmics pel fet que les comunitats acullin "entre 10 i 30 menors no acompanyats" cadascuna. A parer seu, es tracta d'un pas "absolutament desproporcionat" que sona a "excusa" i a "coartada".

"Per tant, crec que Vox està sent absolutament irresponsable només per plantejar un desafiament d'aquestes característiques i crec que vol trencar per altres circumstàncies. Seran ells els que hagin de donar explicacions als seus votants i als ciutadans", ha assegurat Gamarra en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press.

Gamarra ha criticat que es pretengui "trencar quan s'aplica el principi de solidaritat entre comunitats autònomes quan el problema no és aquest" sinó "no encarar la immigració irregular per part del Govern d'Espanya". "Crec que és absolutament desproporcionat i sona més a excusa i a coartada que a cap altra cosa", ha emfatitzat.

La número dos del PP ha insistit que "ningú no es pot creure" que Vox faci aquest pas pels menors migrants quan les cinc comunitats autònomes on tenen pactes han acollit menors no acompanyats aplicant el principi de solidaritat. "Crec que evidentment que aquesta no en pot ser la causa. Hauran de donar les explicacions oportunes", ha assenyalat.