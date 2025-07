Gamarra assegura que el PP respecta l'actuació judicial en el cas Montoro

EIVISSA 19 jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat que la formació respecta l'actuació judicial en el cas de l'exministre d'Hisenda Cristobal Montoro i ha demanat que "s'investigui tothom que s'hagi d'investigar".

En unes declaracions als mitjans de comunicació abans de participar en un acte del partit a Eivissa, Gamarra ha reiterat que el PP respecta l'actuació que duu a terme un jutjat de Tarragona, que ha imputat Montoro per la presumpta modificació de lleis a canvi de beneficis econòmics.

En relació amb un possible pacte entre el PP i Vox en els pròxims comicis nacionals, Gamarra ha assenyalat que "la fórmula és molt fàcil", ja que "compten amb tots els espanyols" que és a qui demanaran la seva confiança en el moment en què hagin de fer-ho.

L'objectiu, segons ha dit, serà "construir amb ells una majoria suficient" per donar al país "l'estabilitat necessària, girar full i dotar Espanya d'un govern que es mou per l'interès dels espanyols i no el del president del Govern central, Pedro Sánchez", cosa que, a parer seu, fa la presidenta del govern, Marga Prohens, amb un govern en solitari que arriba a acords "quan és necessari".