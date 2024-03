Gallego (Comuns) demana "coherència" al Govern pels Pressupostos, que veu encallats

Creu que "no hi ha prevaricació possible" amb el Hard Rock i insta a la Generalitat a incidir en la realitat



BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

El diputat dels Comuns al Parlament Joan Carles Gallego ha demanat "coherència" al Govern davant els Pressupostos de la Generalitat per 2024, les negociacions dels quals veu encallades.

"El pressupost no són números i prou, també és coherència. I en el terreny de la coherència estem encallats", ha assenyalat en una entrevista d'aquest divendres al diari 'Vilaweb' recollida per Europa Press.

Segons Gallego, el seu partit vol que els comptes siguin tant coherents com a ambiciosos, per la qual cosa han proposat avançar en temes concrets sobre educació, salut, habitatge, emergència climàtica i mobilitat, però no veu coherent a l'Executiu liderat pel president Pere Aragonès: "El Govern sap que tenim un problema".

Ho atribueix al fet que les seves propostes "no tenen suficient ambició" ja que, segons ell, doten més diners al que es feia l'any passat per seguir fent les mateixes coses, mentre que els Comuns volen fer coses diferents per canviar els problemes, textualment.

En aquest sentit, creu que el Govern té "un problema de falta d'ambició o que són temorosos", perquè sap que no tenen la majoria suficient, per la qual cosa els ha instat a seguir negociant.

HARD ROCK

Respecte al complex turístic Hard Rock, que els Comuns demanen rebutjar per donar el seu suport als Pressupostos, Gallego ha sostingut que la Generalitat ha de governar i incidir en la realitat i que "no hi ha prevaricació possible".

I sobre les possibles conseqüències per descartar el projecte, ha defensat que des del seu partit no creuen que hi hagi possibilitat indemnizatoria ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va invalidar el pla director urbanístic en el seu moment.

"Hi ha alguna cosa que es diu interès general i una altra que es diu força major", ha afegit sobre el projecte, i ha assegurat que de moment el Govern no els ha proposat res.