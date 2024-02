Galícia registra una participació superior al 67%, gairebé 20 punts més que el 2020

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Galícia registra, amb el 87,1 per cent escrutat, una participació del 67,24 per cent en les eleccions al Parlament d'aquest 2024, gairebé 20 punts per sobre dels comicis de 2020, marcats per la pandèmia, i en els quals van votar el 48,97% dels electors. El 2016, aquest percentatge havia estat del 53,63%.

El director xeral de Emerxencias i Interior, Santiago Villanueva, ha comparegut sobre les 22,00 hores per donar els resultats electorals amb l'escrutini superant el 80 per cent, a l'espera de les dades definitives al tancament del recompte i d'incloure el vot CERA, que suposarà 29.300 paperetes més.

Per províncies, amb el percentatge de vot escrutat fins al moment, a la Corunya ha votat un 65,84%; a Lugo, el 69,82%; a Orense, 68,75%; i a Pontevedra, el 67,24%.

D'aquesta manera, el PP obtindria 40 escons; seguit del BNG, amb 25 escons i del PSdeG, amb 9. Entra també a la Cambra gallega, amb un diputat, Democràcia Ourensana. La resta de forces polítiques no aconseguirien representació al Parlament.

Villanueva ha agraït a l'administració, als qui han estat en les taules electorals i a tota la ciutadania el seu "comportament cívic" durant tota la jornada i ha aprofitat per "felicitar al poble gallec per aquesta participació tan important".

DADES

En total, el cens electoral per a aquestes eleccions ascendeix a 2.693.633 persones, ja que als més de 2,2 milions d'electors censats a Galícia, cal sumar-li els 476.544 inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA). D'aquests últims, finalment han votat 29.300, la qual cosa suposa el 6,15% del total.