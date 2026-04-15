Gairebé un terç dels autònoms catalans pagaran 135 euros més de quota al mes el 2026, segons Foment

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Més de 200.000 autònoms catalans, gairebé un terç del total, pagaran 135 euros més de quota al mes el 2026, després de la pujada a 1.424 euros de la base mínima de cotització per a autònoms societaris i col·laboradors a Espanya, informa Foment del Treball en un comunicat aquest dimecres.
La presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) de Catalunya i de la Comissió d'Autònoms de Foment del Treball, Cristina Pérez, ha valorat que aquesta mesura "és un despropòsit" que costarà 1.620 euros a l'any addicionals a cadascun d'aquests autònoms.
"No ens quedarem de braços plegats", ha dit Pérez, que explica que ja han parlat amb diversos grups parlamentaris per buscar una solució immediata i amb caràcter retroactiu.
Espanya té més de 3.400.000 autònoms, dels quals 1.200.000 són societats o col·laboradors d'autònoms, mentre que a Catalunya aquesta xifra supera les 200.000 persones.
La patronal també ha puntualitzat que gran part dels autònoms afectats són dones, més grans de 50 anys i del món rural.