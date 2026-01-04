Gairebé 1.000 persones es concentren a Barcelona contra Maduro i en suport a la seva captura

Demanen "ple respecte" a les eleccions i defensen que les va guanyar Edmundo González
BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
Gairebé 1.000 persones s'han concentrat aquest diumenge per la tarda a Barcelona contra l'actual Govern de Veneçuela i en suport a que Estats Units n'hagi capturat el president, Nicolás Maduro.
S'han mobilitzat a l'Arc de Triomf convocats per Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia i l'ONG Un Mundo Sin Mordaza.
En un comunicat, els convocants han recolzat la captura de Maduro i la seva dona, perquè "obre la porta a la restitució de l'ordre democràtic i a la fi de la repressió".
També han exigit "ple respecte" a les eleccions en què el poble va elegir Edmundo González Urrutia com a president amb 7.443.584 vots (67%), afirmen.
Urgeixen a alliberar "tots els presos polítics (863) civils i militars" i demanen una transició que sigui pacífica, institucional i respectuosa dels drets humans per al país.
LUISA TRUJILLO (VENTE VENEÇUELA)
La coordinadora a Barcelona de Vente Veneçuela (moviment polític de l'opositora María Corina Machado), Luisa Trujillo, ha explicat als periodistes al principi de la concentració la causa de la seva mobilització: "Celebrar la primera fase de la llibertat per la qual hem lluitat 26 anys".
"Ara esperem la segona fase del procés de transició. L'estructura del chavisme encara segueix dempeus", ha dit.
Per això, ara esperen "l'estabilització civil per reforçar les eleccions que va guanyar María Corina Machado i Edmundo González" el 28 de juliol de 2024.