Gabriel Rufián protagonitza un acte amb Emilio Delgado (Más Madrid) sobre el futur de l'esquerra alternativa

Eduardo Parra - Europa Press
La idea del republicà és mantenir altres trobades amb altres dirigents d'esquerra
MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, mantindrà el proper 18 de febrer un diàleg sobre el futur de l'esquerra alternativa amb el dirigent de Más Madrid, Emilio Delgado. Un esdeveniment que serà l'inici d'una gira de trobades que vol mantenir el republicà amb altres referents de l'esquerra més enllà del PSOE.
El propi Delgado, portaveu adjunt de Més Madrid al parlament autonòmic, ha publicat a la xarxa social 'X' un cartell informatiu de la xerrada que mantindrà amb Rufián, que serà oberta al públic en el Teatre Galileo Galilei de la capital i conduïda per l'analista política Sarah Santaolalla.
"No és un acte més. És una conversa necessària sobre les cruïlles que té per davant l'esquerra i els reptes que enfronta la democràcia", ha exposat el diputat autonòmic de Más Madrid per insistir que és necessari "pensar el present per disputar el futur".
Segons han avançant 'Infolibre' i 'La Sexta' tots dos desvinculen aquesta trobada amb moviments per generar un nou projecte o candidatura per agrupar a tot l'espai progressista alternatiu al PSOE.
SITUACIÓ EN L'ESQUERRA
El diàleg entre Rufián i Delgado se celebrarà també en un context en el qual Moviment Sumar, Más Madrid, Comuns i IU tenen previst en el primer trimestre de l'any formalitzar la seva intenció de tornar a reeditar una coalició àmplia d'esquerres per a les properes eleccions generals.
La idea d'aquests partits és reactivar a l'electorat d'esquerres i forjar un front ampli sobre bases programàtiques, per definir després el nom del projecte i el seu lideratge. De moment, IU ha plantejat que ha d'haver-hi una marca electoral diferent a la de Sumar.
UN DIRIGENT AUTONÒMIC DE PODEM CRITICA EL MOVIMENT
Mentrestant, la gira de Rufián sota una "pretesa fama progressista" ha estat criticada pel coordinador autonòmic de Podem a Castella i Lleó, Miguel Ángel Llamas, en donar-se a conèixer en vespres de les eleccions d'aquest diumenge a Aragó i a poques setmanes que se celebrin comicis a Castella i Lleó.
I és a través d'un missatge en X en el qual assegura que ho veu com una "falta de consideració cap a l'esquerra que lluita en territoris molt difícils".
APOSTA DE RUFIÁN PER L'ESQUERRA PLURINACIONAL
Al juliol de l'any passat el portaveu d'Esquerra en el Congrés va apostar per la creació d'un veritable espai "plurinacional" d'esquerres per concórrer a les properes eleccions generals i veia factible repetir el model dels últims comicis europeus, en els quals ERC va formar coalició amb Bildu, BNG i els balears de Ara Més. "Si no ens posem d'acord, ens mataran per separat políticament", va avisar llavors.
Rufián va insistir sobre aquesta idea el passat 28 de gener durant un acte d'ERC a València, en sostenir que s'ha obert una "oportunitat" per treballar en una llista plurinacional de cara a les properes eleccions generals, encara que no han concretat si hi ha negociacions o una proposta concreta. "És temps que les cúpules dels partits prenguin la paraula", va afirmar.
Ara com ara, diversos dirigents dels partits de l'esquerra estatal venen considerant aquesta idea de Rufián com una reflexió personal i individual del dirigent republicà, com van exposar per exemple des de Podem i IU.
Al seu torn, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, sempre s'ha mostrat partidària de les aliances democràtiques entre les forces d'esquerra, encara que va deixar clar que això "no va de suma de sigles".
Mentre, la figura de Delgado ha anat guanyant rellevància mediàtica i fins i tot va dir que barrejava la idea de batre's amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja fora de número u o en el lloc 15. "Senzillament és veritat que d'un temps a ara gent m'anima i considera que podria ser un bon candidat per disputar-li al PP Madrid", va traslladar.