Gabriel Rufián i Irene Montero compartiran acte a Barcelona per reflexionar sobre el futur de l'esquerra

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem Irene Montero protagonitzaran el 9 d'abril a Barcelona un acte conjunt per reflexionar sobre el futur de l'esquerra, segons han indicat a Europa Press fonts de l'entorn del dirigent republicà.
La previsió és que l'acte també compti amb l'exdirigent dels Comuns Xavier Domènech, segons ha avançat RTVE. Tindrà com a lema 'Què s'ha de fer?'.
Les fonts consultades exposen que es tracta d'un acte per exposar idees sobre la situació de l'espai progressista, però sense implicacions sobre aliances electorals.
Rufián va protagonitzar al febrer un acte similar a Madrid amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado, en el qual va reflexionar sobre la necessitat que l'esquerra eviti la divisió electoral.