Gabriel Le Senne (Vox), elegit president del Parlament balear amb el suport del PP

PALMA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat de Vox Gabriel Le Senne ha estat elegit aquest dimarts president del Parlament, amb els 34 vots a favor del PP, Vox i sa Unió, per majoria absoluta en la primera votació.

Le Senne ha estat el candidat proposat tant pel PP com per Vox en virtut del preacord assolit dilluns a última hora en el marc de les negociacions entre totes dues formacions per investir Marga Prohens.

L'elecció del president de la cambra autonòmica ha estat el primer punt de la sessió constitutiva del Parlament de l'onzena legislatura.